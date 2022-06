https://mundo.sputniknews.com/20220620/al-ritmo-de-cumbia-amlo-celebra-el-triunfo-de-petro-y-confia-en-su-apoyo-para-una-union-americana-1127041108.html

Al ritmo de cumbia: AMLO celebra el triunfo de Petro y confía en su apoyo para una Unión Americana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a Gustavo Petro por ganar la segunda vuelta de las elecciones de Colombia este 19 de junio y... 20.06.2022, Sputnik Mundo

"Un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia, pusieron el ejemplo, el triunfo de ayer fue histórico", declaró durante su conferencia matutina de este lunes 20 de junio y detalló que conversó con él tras su declaración de victoria.Este proyecto de integración debe conformar una región que se complemente con recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, mercados, de cara a hacer frente a la economía mundial, dijo."Es una etapa nueva, con respeto a las autonomías y a la soberanía de los pueblos, como fue la Comunidad Europea, que luego se convirtió en Unión Europea, ese es nuestro planteamiento, estamos buscando eso", reiteró el mandatario mexicano."Vamos a insistir en que nos unamos en toda América, hay muy buenos diplomáticos, hay muy buenos políticos en América y debe haber voluntad para no excluir, para unirnos, para convivir en beneficio de nuestros pueblos, no castigar por cuestiones ideológicas, dogmatismos, por discriminación, a nuestros pueblos y buscar la hermandad en toda América, por eso mi felicidad por lo que hicieron los colombianos ayer, un ejemplo", agregó.López Obrador consideró que el triunfo de su movimiento en 2018 se dio en un contexto en que el continente no tenía muchos Gobiernos progresistas, pero que el cambio en México motivó una etapa nueva de triunfos de izquierda en la región."Hubo así como un esplendor de gobiernos progresistas en América Latina, por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento, esa corriente, ese ambiente, se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo", recordó.Para celebrar el triunfo de Petro, además, pidió a su equipo de prensa en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, reproducir la interpretación de Margarita la Diosa de la Cumbia del clásico La pollera colorá, trazando un paralelismo entre el vallenato colombiano y la cumbia que se compone, escucha y baila en el país norteamericano.Además, el presidente recordó el llamado Bogotazo, la protesta popular con la que los colombianos respondieron al asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, perpetrado el 9 de abril de 1948.

