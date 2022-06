https://mundo.sputniknews.com/20220620/al-menos-un-herido-en-la-provincia-rusa-de-briansk-por-disparos-desde-ucrania-1127012198.html

Al menos un herido en la provincia rusa de Briansk por disparos desde Ucrania

Al menos un herido en la provincia rusa de Briansk por disparos desde Ucrania

BRIANSK, RUSIA (Sputnik) — Al menos una persona resultó herida por disparos del Ejército ucraniano en la localidad de Suzemka, en la provincia rusa de Briansk... 20.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-20T04:51+0000

2022-06-20T04:51+0000

2022-06-20T04:59+0000

defensa

rusia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1126713623_0:191:2960:1856_1920x0_80_0_0_fa9f27330044d9c36dc6e8563fc5b168.jpg

El gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, calificó de "represalia" los disparos de las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia Suzemka y afirmó que las fuerzas rusas no tardaron en neutralizar el arma enemiga.Varias infraestructuras de Suzemka, particularmente, las redes eléctricas sufrieron daños en el incidente, por lo que el poblado se quedó sin luz.Más tarde, Bogomaz precisó que un empleado de las redes eléctricas locales "sufrió una herida de tejidos blandos, por esquirlas". "Se le ha proporcionado la asistencia médica necesaria y no requiere hospitalización", agregó.Según el gobernador, los disparos ocasionaron daños a una casa particular y a las ventanas de dos bloques de viviendas de tres pisos.Las autoridades de provincias rusas limítrofes con Ucrania no paran de denunciar en los últimos meses los impactos de proyectiles ucranianos en puestos de control fronterizo y otras instalaciones.Los vuelos hacia y desde Briansk y otras diez ciudades del sur de la parte europea de Rusia siguen suspendidos desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania.

https://mundo.sputniknews.com/20220619/al-menos-un-civil-muerto-y-varios-heridos-en-la-ciudad-ucraniana-de-makeyevka-por-bombardeo-1127002345.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, europa