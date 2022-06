https://mundo.sputniknews.com/20220619/los-presidentes-de-turquia-e-israel-acuerdan-luchar-contra-el-terrorismo-1127002506.html

Los presidentes de Turquía e Israel acuerdan luchar contra el terrorismo

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su par de Israel, Isaac Herzog, determinaron sostener un diálogo sobre la lucha contra el... 19.06.2022, Sputnik Mundo

Los líderes de Turquía e Israel mantuvieron una conversación telefónica en la que también "trataron las relaciones turco-israelíes y los asuntos regionales".Por último, Herzog le agradeció a Erdogan los esfuerzos de Turquía por combatir el terrorismo.El pasado 12 de junio se destapó una célula iraní en el país otomano con planes de atacar a ciudadanos israelíes por lo que al día siguiente, el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, pidió a sus nacionales no viajar a Turquía y a aquellos que ya se encontrasen en suelo turco, regresar al territorio judío lo antes posible.El complot de Irán se descubrió siguiendo una pista que Israel le proporcionó a Turquía el mes pasado.Israel se atribuyó el asesinato del coronel de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Sayyad Khodaei, el pasado 22 de mayo, por el cual el presidente iraní, Ebrahim Raisi, prometió "venganza".Aquel día, dos hombres en una motocicleta asesinaron a tiros al coronel iraní en la puerta de su casa en Teherán, y según el diario The New York Times, Israel comunicó a Estados Unidos que sus agentes fueron los responsables de la muerte.

