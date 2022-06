https://mundo.sputniknews.com/20220619/la-provincia-espanola-navarra-suspende-labores-agricolas-para-evitar-incendios-forestales-1126989180.html

La provincia española Navarra suspende labores agrícolas para evitar incendios forestales

MOSCÚ (Sputnik) — La provincia norteña de Navarra, una de las más verdes de España, prohibió hasta el 22 de junio todas las labores agrícolas que empleen... 19.06.2022, Sputnik Mundo

"Suspendidas hasta el miércoles [el 22 de junio] en toda Navarra las labores agrícolas: Realizadas con fuego Realizadas con maquinaria susceptible de generar incendios, como cosechadoras, empacadoras, trituradoras de paja, etc", público en su cuenta de Twitter.La víspera, se declararon varios incendios por toda la provincia obligando a las autoridades locales a desalojar más de 15 localidades.El servicio de emergencias informa también que fueron desalojadas alrededor de 2.500 personas del parque de Naturaleza Senda Viva."Según fuentes de SendaViva, el 98% de los animales del parque están en buen estado", resalta otro tuit.SOS Navarra especifica que los animales se encuentran tanto en las instalaciones que no se han visto afectadas por el fuego, como en la plaza de toros de la ciudad de Tudela."El vicepresidente [de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Javier] Remírez ha reconocido que esta pasada noche ha sido 'muy intensa de trabajo' para los equipos de extinción de incendios", indica.Remírez declaró que no se han registrado daños personales en las localidades de Legarda, Arguedas, Arroniz, Ujue y Olleta, sin mencionar a Muruzábal.La Policía Foral de Navarra público el sábado un impactante vídeo de Muruzábal en su Twitter donde se puede ver como las llamas están a punto de devorar un caserío.

