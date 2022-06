Científicos chinos proponen construir un telescopio espacial para buscar materia oscura

https://mundo.sputniknews.com/20220619/cientificos-chinos-proponen-construir-un-telescopio-espacial-para-buscar-materia-oscura-1126996630.html

China pretende ser pionera en el estudio de la materia oscura. Los astrónomos del gigante asiático planean construir un gran telescopio espacial de rayos gamma... 19.06.2022, Sputnik Mundo

La materia oscura sigue siendo uno de los enigmas sin descifrar. Los cálculos astrofísicos indican que cerca del 25% de nuestro universo está compuesto por materia oscura y solo un 5% por materia ordinaria. No obstante, es complejo poner este tema en debate porque los científicos tienen escasos instrumentos para estudiar y comprobar esto directamente.Hoy en día, la materia oscura es estudiada por el telescopio de rayos gamma Fermi de la NASA. El objetivo del proyecto chino con el Telescopio de rayos gamma de área muy grande (VLAST, por sus siglas en inglés) será superar al aparato estadounidense unas 10 veces más en sensibilidad.¿Cómo planean detectar la materia oscura?El gran desafío radica en que la materia oscura casi no interactúa con la materia ordinaria que nos rodea, no reacciona de ninguna manera a las influencias electromagnéticas y no irradia señales radiales. La única forma de marcar su presencia es a través de la gravedad.Uno de los pocos y esperanzadores accesos a esta misteriosa sustancia es a través de observaciones indirectas, como los rayos gamma. Se estima que las partículas de la materia oscura, al igual que las partículas ordinarias, chocan con sus antipartículas lo que provoca la aniquilación mutua con la emisión de rayos gamma de intensidad variable.Con el proyecto VLAST, los investigadores del Observatorio de la Montaña Púrpura en Nankín, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei y del Instituto de Física Moderna en Lanzhou proponen rastrear el espectro de rayos gamma cósmicos que van desde 0,3 gigaelectronvoltios hasta los 20 teraelectronvoltios con una resolución sin precedentes. Tres tipos de detectores buscarán materia oscura: primero filtrando las partículas gamma, luego determinando su trayectoria y finalmente estimando su energía.Si las autoridades aprueban el proyecto, a principios de los años 30 ya se pondrá en el espacio la instalación orbital.

