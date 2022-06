https://mundo.sputniknews.com/20220619/asi-aprovechan-los-vendedores-informales-de-colombia-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-1127002838.html

Así aprovechan los vendedores informales de Colombia la segunda vuelta de las elecciones

BOGOTÁ (Sputnik) — La tasa de desempleo en Colombia es alta pues, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hasta la fecha hay 2,99...

Este panorama será el que tendrá que lidiar el próximo presidente de Colombia, que se conocerá este 19 de junio y será entre Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (centroderecha) y Gustavo Petro, del Pacto Histórico (izquierda).Mientras eso sucede, los ciudadanos buscan formas de salir adelante, aprovechando la afluencia de gente alrededor de los centros de votación.Este es el caso de Lucía Ramírez, una bogotana de 34 años que armó un puesto de comida rápida colombiana a la salida de uno de los colegios que escogieron en la ciudad.Ramírez lleva más de 2 años sin conseguir empleo formal y cuando no saca su puesto de comidas se dedica a limpiar casas y asegura que ha visto una buena cantidad de personas llegando a votar.La joven cree que gane quien gane la situación seguirá igual para las más pobres de Colombia e insistió en que continuará en el "rebusque" para poder darle de comer a sus hijos.Por su parte, Jairo Patiño, otro bogotano desempleado, montó un pequeño puesto merengón, un postre típico de merengue de la capital colombiana."Desde que empezó el COVID-19 no he podido conseguir trabajo por lo que cada vez que puedo aprovecho para montar el puesto de merengones que hace mi esposa para conseguir el dinero que me dé para vivir y hoy las elecciones, a pesar de la lluvia son perfectas", agregó, en diálogo con Sputnik.A diferencia de Ramírez, Patiño espera que el nuevo presidente de Colombia sí luche por mejorar las oportunidades de empleo en Bogotá.La lluvia no ha sido un impedimento para que los colombianos voten y menos para quienes las duras condiciones económicas del país salgan a buscar el sustento diario.Por ahora, los colombianos conocerán los resultados electorales alrededor de las 19:00 hora local (00:00 GTM), según las autoridades electorales.

