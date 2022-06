https://mundo.sputniknews.com/20220618/teatro-desde-la-carcel-otra-forma-de-la-catarsis-social-en-mexico-1126953410.html

Teatro desde la cárcel: otra forma de la catarsis social en México

Teatro desde la cárcel: otra forma de la catarsis social en México

Un expresidiario convertido en actor contó sus historias para dotar de mayor realismo a 'Tebas Land', obra de teatro que se exhibe en la Ciudad de México

Desde su estreno en 2012, la obra de teatro Tebas Land se ha presentado en más de 10 países de Europa y América Latina. Ahora se encuentra en temporada en el Foro Shakespeare de la capital mexicana. Se trata del encuentro entre un escritor y un parricida que, en esta versión, permanece interno en el penal de Santa Martha Acatitla, una de las cárceles más grandes de la Ciudad de México. Asesinar al padre —real o simbólicamente— no deja de ser un tema vigente desde la Antigua Grecia. El director de la obra es el mexicano Mauricio García Lozano, quien ha estado al frente de más de 60 puestas en escena en diferentes países, desde el Palacio de Bellas Artes en México y el Théâtre d’Aujourd’hui en Montreal hasta el Queen Elizabeth Hall en Londres.Los trabajos para esta obra comenzaron durante la pandemia, cuenta en entrevista para Sputnik García Lozano. Fue en ese momento cuando él y su equipo se dieron cuenta de la importancia de contextualizar la historia al entorno nacional. México es una de las naciones con mayores problemas penitenciarios en América Latina, según informes elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Para la realización de esta obra, contaron con el apoyo de la Compañía de Teatro Penitenciario del Foro Shakespeare, que se dedica a fomentar el teatro desde las cárceles mexicanas. De este modo, utilizan el arte como una forma de catarsis personal para los presos, quienes muchas veces no encuentran la forma de reintegrarse a la sociedad después de cumplir sus condenas. Ismael Corona fue uno de los que más asesoró al equipo de producción. Él mismo fue un preso más de Santa Martha Acatitla, donde conoció el teatro y decidió sumarse a las filas de la compañía. Por eso fue el encargado de contar las historias que vivió dentro de prisión para dotar de mayor realidad a Tebas Land.Con el tiempo, Corona salió de la cárcel y se convirtió en actor. "Se ha vuelto un miembro destacadísimo, ahora es un actor muy solvente que hace teatro afuera y adentro", destaca García Lozano.¿De qué trata la obra?En Tebas Land, el escritor quiere contar la vida de Martín y que salga de la cárcel para actuar su propia historia en escena. Pero como las autoridades del Sistema Penitenciario de México no son tan benévolas, Martín debe conformarse con que un actor lo represente. Entonces, al mismo tiempo que se desarrolla la relación entre los protagonistas, el actor y el director de la ficción cuentan al espectador el proceso de creación de la obra que realizarán, lo cual logran de manera muy solvente y comprometida García Lozano y Manuel Cruz Vivas.De la autoría del dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco, Tebas Land parte del mito de Edipo para reflexionar sobre la paternidad, las relaciones entre padres e hijos y el significado del parricidio, para lo cual echa mano de textos de Maupassant, Dostoyevski y Freud.García Lozano no sólo busca presentar la historia en el teatro, sino que además están en trámites para llevarla a las cárceles de la Ciudad de México. "Para nosotros sería un sueño", afirma.

Araceli Álvarez Ugalde

Araceli Álvarez Ugalde

Araceli Álvarez Ugalde

