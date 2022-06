https://mundo.sputniknews.com/20220618/empresarios-rusos-se-reunen-con-representantes-del-parlacen-durante-el-spief-1126970909.html

Empresarios rusos se reúnen con representantes del Parlacen durante el SPIEF

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — El Comité Nacional para la Colaboración Económica con los países de América Latina (CN CEPLA) organizó una serie de... 18.06.2022, Sputnik Mundo

economía

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2022

rusia

📈 mercados y finanzas

latinoamérica

centroamérica

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

Según relató a la agencia Sputnik la presidenta del CN CEPLA, Tatiana Mashkova, las reuniones, que contaron con la presencia de parte del Parlacen del presidente de esa institución, Daniel Ortega Reyes, y el vicepresidente de la Junta Directiva Mario Valdeavellano, se celebraron en el sucursal del CN CEPLA en San Petersburgo, el Centro de Negocios Rusia-América Latina.Mashkova apuntó que en la actualidad "va creciendo el interés de los empresarios rusos hacia América Latina (...) en muy diferentes sectores"."Ahora no se trata como antes solamente de las exportaciones de Rusia hacia América Latina, sino también va incrementándose el interés para importar (...) piezas de repuesto para los coches, aviones, helicópteros, por ejemplo, que produce Brasil, los artículos que tienen que ver con las infocomunicaciones, y en general los productos de lo que nosotros llamamos las importaciones críticas", precisó.Al referirse específicamente a América Central, la presidenta del CN CEPLA, mediador clave entre los empresarios rusos y latinoamericanos, subrayó que la región centroamericana, con más de 50 millones de habitantes, es una integración económica de seis países que "históricamente son amigos de Rusia", así que representa "un interés especial".Durante los encuentros con los representantes del Parlacen, indicó, los empresarios rusos expresaron su interés de "desarrollar la colaboración en el rubro de la construcción naval".Otro tema de discusión fue la cooperación en el campo de cultura, ciencia y educación, algo que, según Mashkova, "tiene que acompañar siempre la colaboración económica-comercial".Las universidades rusas, y en particular de San Petersburgo, "muestran su gran interés en el desarrollo de la colaboración con las universidades de América Latina, y estamos hablando no solamente del intercambio de estudiantes y profesores, sino también de los estudios e investigaciones conjuntas. Esto es muy importante porque de esta forma es posible elaborar las tecnologías conjuntas", señaló.Después de las reuniones con los empresarios, la delegación del Parlacen fue recibida en la Cámara de Comercio e Industria y en la Asamblea Legislativa de San Petersburgo.La 25 edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 15 al 18 de junio.

centroamérica

2022

