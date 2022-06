https://mundo.sputniknews.com/20220618/el-excanciller-de-haiti-responsabiliza-al-gobierno-por-paralisis-de-pesquisa-de-magnicidio-1126964771.html

El excanciller de Haití responsabiliza al Gobierno por parálisis de pesquisa de magnicidio

El excanciller de Haití responsabiliza al Gobierno por parálisis de pesquisa de magnicidio

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El excanciller haitiano Claude Joseph responsabilizó al actual Gobierno por la parálisis de la investigación del asesinato del... 18.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-18T02:46+0000

2022-06-18T02:46+0000

2022-06-18T02:47+0000

américa latina

haití

asesinato del presidente de haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1113901999_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_31a114b8494a64d11f5709500b807ce2.jpg

Las declaraciones de Joseph, quien ha sido muy crítico luego que el primer ministro Ariel Henry lo sustituyó en el poder, salen a la luz tras el informe de Naciones Unidas que esbozó un oscuro panorama de la situación de inseguridad del país, así como de la impunidad.Según el reporte de la representación del organismo, en Haití casi un año después del asesinato la investigación y el enjuiciamiento del caso se han estancado, luego de sucesivas dimisiones de jueces y desacuerdos entre el cuarto magistrado y las autoridades sobre las medidas de seguridad y la compensación económica.A finales de mayo el juez Walther Wesser Voltaire fue el quinto nombrado para llevar adelante la pesquisa, no obstante, desde la fecha no se reveló información sobre el curso de la investigación.Voltaire sustituyó a Merlan Belabre, responsable de dirigir la pesquisa durante dos meses, sin embargo, nunca tuvo acceso al expediente físico, ni contó con los medios para la investigación, según denunció en una carta enviada al sistema judicial.Previamente, los jueces Mathieu Chanlatte y Chavannes Etienne abandonaron el caso alegando razones personales y de seguridad, mientras el magistrado Garry Orélien fue despedido tras incumplir los plazos. Este último también fue acusado de corrupción por organizaciones de derechos humanos.Moise recibió 12 disparos en su residencia privada de la capital y su deceso precipitó la crisis institucional y política del país, mientras Henry aún no ha alcanzado un acuerdo entre las fuerzas políticas para estabilizar la nación que ahora se hunde en la violencia.

https://mundo.sputniknews.com/20220610/haiti-reconoce-en-cumbre-de-las-americas-su-grave-situacion-de-inseguridad-1126590990.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, asesinato del presidente de haití