Un senador señala que EEUU presiona a Paraguay en su relacionamiento con Rusia

Un senador señala que EEUU presiona a Paraguay en su relacionamiento con Rusia

MONTEVIDEO — EEUU presiona a Paraguay para que congele su relación con Rusia, dijo a la Agencia Sputnik el precandidato a la Presidencia y senador por el... 17.06.2022

Hace una semana, el embajador de Rusia en Paraguay, Alexandr Písarev, confirmó que las relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran en "pausa" por el conflicto en Ucrania, informó el diario El Nacional.El embajador sostuvo que la situación actual afecta muchísimo, teniendo en cuenta que "habitualmente ambos países tienen buenas relaciones comerciales con Paraguay y el año pasado el intercambio fue de 900.000 millones de dólares".Dicha declaración la realizó en una reunión que mantuvo con algunos legisladores en el Senado, entre ellos se encontraba Pereira; al término del encuentro, el diplomático ruso informó que entregó al presidente de la Cámara Alta los materiales que explican las causas del conflicto en Ucrania.Por su parte, Pereira sostuvo que EEUU condiciona a otros países a plantear medidas de "bloqueo político"."¿Qué es lo que teme EEUU? Hubo un avance comercial de Rusia y China. Entonces, EEUU condiciona a todos sus países satélites a plantear medidas de bloqueo político. Eso es lo que está haciendo con varios países de América Latina, como en Paraguay o en Colombia (…) Los norteamericanos son los que avasallan y atropellan dentro una convivencia plural, de la tolerancia, no respetan las posiciones políticas e ideológicas sin que se intervengan en los asuntos internos de cada país. Siempre dificultan esta situación", opinó Pereira.Proyecto de leyComo ejemplo de la actitud que tienen los diplomáticos de EEUU, Pereira afirmó que hace unos días se analizó en el Parlamento el proyecto de ley de derribo de aviones por narcotráfico."En la discusión estuvo la secretaria de la comisión política de la Embajada [de EEUU] y un coronel y vinieron de forma osada a decir que su Gobierno va a estar mirando con malos ojos si se aprobase el proyecto. Inclusive dijo que puede cortar la cooperación en inteligencia y entre otras. Por suerte una compañera y un compañero le pararon el carro, le dijeron que era una falta de respeto. Los diplomáticos norteamericanos son osados, violan la institución del Poder Judicial, Fiscalía o del Ejecutivo", agregó.El proyecto de ley plantea dar autorización a la Fuerza Aérea Paraguaya para que derribe aviones al ser considerados como sospechosos de ser utilizados para el narcotráfico.Según el diario ABC, representantes de la embajada de EEUU en Paraguay advirtieron "a la mesa directiva del Senado" que de aprobarse la ley de derribo de aviones, culminarían la cooperación norteamericana en materia aeronáutica"."Preocupación" económica en ParaguayAsimismo, hay "preocupación" por las consecuencias económicas que generan las sanciones a Rusia en Paraguay, dijo a la Agencia Sputnik Pereira."Hay preocupación. Hay un bloqueo con respecto a la exportación de carne y soja entre Rusia y Paraguay. Rusia es un mercado grande. Yo manifesté que Paraguay perdió con estas sanciones a Rusia. Primero fue a nivel de comercio. Pero ahora, como consecuencia del bloqueo a Rusia, se empezaron disparar el precio de los combustibles. Esto preocupa a varios legisladores", dijo Pereira.El 29 de marzo, el economista Víctor Raul Benítez González afirmó, en diálogo con la Agencia Sputnik, que Paraguay pierde la posibilidad de recibir 350 millones de dólares al no poder exportar su carne a Rusia por las sanciones que EEUU y la Unión Europea le impusieron a Moscú.El 28 de febrero Paraguay resolvió suspender las exportaciones de carne a Rusia tras las sanciones que recibió Moscú por su operación militar en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero.Por su parte, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, dijo a la Agencia Sputnik que las exportaciones a Rusia representan el 20% del total de ventas al exterior, pero desde que comenzaron las sanciones se obligó a la industria cárnica a no poder vender a Moscú.Conflicto en UcraniaEl senador consideró que el conflicto en Ucrania "data de muchos años".A finales de 2021, el ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, planteaban a la alianza atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, sobre todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú.La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Posteriormente, Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

