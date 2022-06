Un hombre caminó 15.000 kilómetros de playas y recolectó cuatro toneladas de basura

“Fue un choque de realidad. Una realidad que no la vemos. No la vivimos hasta no sentirla en nuestra propia sangre y piel. Yo vi muchos animales muertos , tuve que rescatar animales, curarlos, y todo por causa de plástico. Eso me llevó a estar cada vez más preocupado por el plástico y el bienestar de la naturaleza”, reflexionó Matías.