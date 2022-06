Sberbank da a la economía rusa 10 años para volver al nivel de 2021 en escenario inercial

https://mundo.sputniknews.com/20220617/sberbank-da-a-la-economia-rusa-10-anos-para-volver-al-nivel-de-2021-en-escenario-inercial-1126903846.html

El banquero supuso que "habrá una caída sustancial este año". "También habrá una caída el año que viene, pero menos que en 2022. Es el precio de la economía que estamos construyendo. El crecimiento económico empezará probablemente a partir de 2024", añadió Gref.Confiscación de activos de Sberbank en EuropaAsimismo, el presidente de Sberbank calificó de ilegal la confiscación infundada de los activos del organismo en varios países europeos y su venta posterior.Gref expresó la esperanza de que los autores de estas acciones "paguen un precio macroeconómico".Sbrebank, agregó, está elaborando un sistema de pagos capaz de sustituir al sistema SWIFT, del cual Rusia fue desconectada debido a las sanciones."Creo que en el transcurso de un año estableceremos un sistema bastante eficaz que compensará completamente el sistema de pagos SWIFT", señaló."...exportaciones se vuelven un veneno"Gref añadió que las exportaciones se han convertido en un veneno para la economía de Rusia, pues contribuyen a la sobrevaloración del rublo, y el posible antídoto hoy son las importaciones.Incluso repensar la situación es difícil cuando el tiempo apremia, por no hablar de reestructurar la logística, las infraestructuras y las cadenas de pago, dijo el banquero.Con respecto a las divisas alternativas al dólar y el euro, Gref supuso que la única atractiva frente al rublo hoy es el yuan."Podemos obtener liras turcas, rupias, etcétera, pero no tendrán ningún valor para nosotros: no podremos comprar mercancías con ellas, no son libremente convertibles", alegó.El SPIEF es un evento empresarial anual que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo, cuya 25 edición se lleva a cabo del 15 al 18 de junio de 2022.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde finales de febrero pasado se activaron 8.225 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las más de 2.750 que ya estaban en vigor.La economía de Rusia podría retroceder este año entre un 8 y un 10%, según la previsión que el Banco Central publicó en abril pasado. El pronóstico podría someterse a una revisión en julio porque el regulador avanzó a principios de este mes que la caída real en el segundo trimestre podría ser inferior a lo previsto.Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Económico augura para este año un descenso del PIB del orden del 7,8%. El más optimista es el asesor económico de la Presidencia rusa, Maxim Oreshkin, quien espera un recorte del 5% como mucho.

