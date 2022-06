https://mundo.sputniknews.com/20220617/rusia-suministrara-solo-el-50-del-gas-solicitado-por-eslovaquia-este-17-de-junio-1126925098.html

Rusia suministrará solo el 50% del gas solicitado por Eslovaquia este 17 de junio

PRAGA (Sputnik) — Rusia recortó en un 50% sus suministros de gas a Eslovaquia programados para este 17 de junio, comunicó el portal de noticias 'České noviny'. 17.06.2022, Sputnik Mundo

Según Prokypcak, este recorte no amenaza al funcionamiento normal de la compañía.El medio recuerda que Rusia ya bajó en un 10% sus entregas de gas a Eslovaquia el 15 de junio, y en un 34% el 16 de junio.La compañía SPP, el mayor proveedor de gas de Eslovaquia, ya puede importar el gas del mar del Norte a través de Alemania y la República Checa gracias a nuevos contratos, y también recibe gas natural licuado, agregó."Mi objetivo es garantizar que los hogares y la industria no se vean afectados", dijo y agregó que la empresa seguirá llenando los depósitos de gas para estar preparados para la próxima temporada de calefacción.El 15 de junio, el gigante de energía ruso Gazprom avisó que la capacidad de transporte de Nord Stream no excedería los 67 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 167 millones programados, por la demora del grupo alemán Siemens en reparar los equipos que bombean el combustible en la estación compresora Portóvaya, a las afueras de San Petersburgo.El 1 de junio, Gazprom comunicó que sus exportaciones entre enero y mayo de 2022 cayeron un 27,6% hasta los 61.000 millones de metros cúbicos de gas (sin contar los países postsoviéticos).Entre los factores que pudieron influir en la caída de las exportaciones, menciona la negativa de varios países a pagar el gas en rublos, tal como había propuesto el presidente ruso, Vladímir Putin.De este modo, al no recibir los pagos, Gazprom suspendió el suministro de gas a las compañías PGNiG (Polonia, 27 de abril), Bulgargaz (Bulgaria, 27 de abril), Gasum (Finlandia, 21 de mayo) y GasTerra (Países Bajos, 31 de mayo).

