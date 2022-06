https://mundo.sputniknews.com/20220617/rusia-niega-haber-provocado-crisis-alimentaria-global-1126889665.html

Rusia niega haber provocado crisis alimentaria global

Rusia niega haber provocado crisis alimentaria global

MOSCÚ (Sputnik) — Las acusaciones de que Rusia presuntamente desencadenó una crisis alimentaria en el mundo son falsas, declaró el embajador ruso en Estados... 17.06.2022, Sputnik Mundo

"La promoción de la tesis sobre la llamada culpa de Rusia por agravar la situación en el campo de la seguridad alimentaria global no tiene nada que ver con la realidad", dijo en su artículo para el medio National Interest.No obstante, el embajador ruso llamó a EEUU a cooperar para hacer frente a la inseguridad alimentaria en el mundo.Hasta ahora, denunció, las instituciones occidentales dejan de cooperar con Rusia de cualquier manera, así que no se puede esperar que los alimentos y fertilizantes se retiren de verdad de las sanciones.Según el embajador, Rusia también está dispuesta a garantizar la seguridad de suministros de cereales desde los puertos controlados por Ucrania."Solo se puede lograr el éxito si las autoridades ucranianas aceptan cooperar constructivamente en este tema. Deberían comenzar eliminando las minas que han instalado (en el mar)", enfatizó.Antónov propuso asimismo utilizar los puertos que están bajo control ruso, así como las rutas terrestres, incluido a través de Bielorrusia, para la exportación de granos ucranianos.El miércoles pasado, según un informe de la Academia Diplomática del Ministerio de Exteriores de Rusia, Moscú instó a la ONU a retirar los alimentos, fertilizantes y materias primas de las sanciones para evitar una crisis alimentaria mundial.Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Según el ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Durante la operación militar especial, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT -plataforma que conecta el sistema financiero internacional- hasta el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.Las sanciones contra Rusia ocasionaron a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes.

