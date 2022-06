https://mundo.sputniknews.com/20220617/putin-asegura-que-occidente-se-equivoco-en-su-politica-antirrusa-1126943495.html

Putin asegura que Occidente se equivocó en su política antirrusa

El presidente ruso también afirma que Occidente se equivocó en el tema de Ucrania. En Sudamérica germina un foro alternativo a la Cumbre de las Américas... 17.06.2022, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

foro económico internacional de san petersburgo

sanciones

otan

donbás

colombia

elecciones

Putin asegura que Occidente se equivocó en su política antirrusa

Putin asegura que Occidente se equivocó en su política antirrusa, también en el tema de UcraniaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, pronunció un discurso este viernes en la sesión plenaria del XXV Foro Económico Internacional de San Petersburgo [SPIEF, por sus siglas en inglés], en el que abordó diversas cuestiones del desarrollo económico de Rusia, así como de la situación mundial.En este sentido, Putin afirmó que la guerra relámpago económica lanzada contra Rusia no tenía probabilidades de culminar con éxito. "El 'blitzkrieg' económico lanzado contra Rusia desde su inicio mismo no tenía la probabilidad de culminar con éxito, pues es sabido que las sanciones son arma de doble filo, la práctica de los últimos años lo ha confirmado. Las sanciones occidentales tienen por base la tesis falsa de que Rusia es vulnerable y no soberana en el aspecto económico, Occidente creyó en el mito de que las posiciones de Rusia en la economía y el comercio mundial son flojas.En este contexto Putin afirmó que la Unión Europea está perdiendo la competitividad debido a las sanciones impuestas a Rusia.OTANismo, grave enfermedad que amenaza a toda EspañaHaber destruido la economía española le pareció insuficiente al presidente del Gobierno de España. Todo apunta que el gran objetivo que se plantea Pedro Sánchez es destruir el país como tal. Un riesgo que está creando con sus propias manos al haber convertido a Madrid, sede de la próxima Cumbre de la OTAN, en uno de los protagonistas de la estrategia militar antirrusa de la Alianza Atlántica.Así se desprende de una entrevista que concedió al portal Cubadebate el ex eurodiputado español y analista político Javier Couso. Denuncia, entre otras cuestiones, que a la población española se le "ocultan" los riesgos que supone para su propia seguridad, la activa participación de su país en lo que se ha convertido una auténtica guerra contra Rusia por parte de "la OTAN y la UE", mediante suministros de "armamento pesado al Ejército ucraniano", que además, "tiene en su estructura militar más de 100.000 neonazis".Periodistas de Brasil sobre agresión de OTAN contra Rusia: "Podemos ser los próximos"La batalla crucial entre las aspiraciones hegemónicas de EEUU y sus aliados, y la esperanza de un mundo multipolar. Es lo que se decide en estos momentos en el este de Europa, escenario de la operación especial militar rusa frente a la expansión de la OTAN. Lo sostienen los periodistas brasileños Eduardo Vasco y Rafael Dantas.Ante un "bloqueo informativo" inédito en Occidente destinado a que no se sepa la verdad sobre el conflicto de Ucrania, ambos comunicadores se desplazaron a Rusia y visitaron Donbás para transmitir los acontecimientos en primera persona para el diario Causa Operária, perteneciente al homónimo partido político del gigante latinoamericano.Cantante colombiano habla del gobierno de Duque y del candidato Rodolfo HernándezEdson Velandia es un cantante que interpretó en su momento un tema descifrando como sería el Gobierno de Duque, y ahora también describe las características del candidato a la presidencia Rodolfo Hernández.Velandia explica cómo el candidato hace parte de esa clase colombiana que cree que puede manejar el país como si fuera una finca y que sólo le importa el dinero y no la gente.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

donbás

colombia

