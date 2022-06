https://mundo.sputniknews.com/20220617/putin-afirma-que-rusia-entra-en-la-nueva-era-como-un-pais-independiente-y-poderoso-1126930104.html

Putin afirma que Rusia entra en la nueva era como un país independiente y poderoso

Putin afirma que Rusia entra en la nueva era como un país independiente y poderoso

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, instó, a otros Estados a sentir el aliento de la época y a cambiar, y aseguró que Rusia... 17.06.2022

"Es necesario esforzarse por avanzar, cambiar, sentir el aliento de la época y mostrar la voluntad y la decisión nacionales para hacerlo. Rusia está entrando en la nueva era como un poderoso país soberano. No cabe duda que aprovecharemos las nuevas oportunidades colosales que nos abre este tiempo, y seremos aún más fuertes", enfatizó el jefe de Estado.Según el mandatario, en su discurso en el Foro Internacional de San Petersburgo, las reglas del nuevo orden mundial "serán establecidas por Estados soberanos fuertes que no siguen una trayectoria trazada por alguien".Putin destacó que la velocidad con la que ocurren los cambios en la economía global, así como la escala de esos cambios, están aumentando."Por supuesto, la formación y el nacimiento de un nuevo orden mundial es un proceso difícil, todavía nos enfrentaremos a muchos desafíos, riesgos y factores que hoy son muy difíciles de imaginar y predecir", subrayó el presidente de Rusia. Normalización de situación económicaPutin también destacó que las autoridades de Rusia están normalizando "paso a paso" la situación económica en el país.Al principio, destacó el presidente, el Gobierno "estabilizó los mercados financieros, el sistema bancario y la red de comercio, y luego empezó a saturar la economía con liquidez y capital circulante, para garantizar la estabilidad de las empresas y del empleo".Putin declaró, además, que la inflación en Rusia sigue bajando y se estabiliza la dinámica económica.Putin dijo que incluso ese nivel de inflación es excesivo y se está trabajando para hacerlo bajar más.También se refirió a los rumores sobre el dólar a 200 rublos y otros pronósticos de Occidente, y explicó que es parte de la guerra informativa."Los pronósticos sombríos sobre las perspectivas de la economía rusa que se escucharon aún a principios de primavera, no se cumplieron, pero ya se sabe que los rumores sobre el dólar costando 200 rublos y el colapso de la economía son instrumento de la guerra informativa y factor de influencia psicológica sobre la sociedad rusa", apuntó el presidente.Según recordó, algunos expertos en Rusia "se dejaron influenciar y en sus previsiones partían del colapso inminente de la economía nacional y del debilitamiento crítico del rublo".Putin insiste en que se debe evaluar "honestamente" la situación en la economía y confiar en fuerzas propias.

