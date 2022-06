Periodistas de Brasil sobre agresión de OTAN contra Rusia: "Podemos ser los próximos"

https://mundo.sputniknews.com/20220617/periodistas-de-brasil-sobre-agresion-de-otan-contra-rusia-podemos-ser-los-proximos-1126929521.html

Ante un "bloqueo informativo" inédito en Occidente destinado a que no se sepa la verdad sobre el conflicto de Ucrania, ambos comunicadores se desplazaron a Rusia y visitaron Donbás para transmitir los acontecimientos en primera persona para el diario Causa Operária, perteneciente al homónimo partido político del gigante latinoamericano.Una comisión de servicio que comenzó el pasado mes de abril y sirvió para recolectar "material exclusivo" que deja en nada la narrativa de la 'prensa' dominante, tanto sobre las causas que obligaron a Rusia a intervenir en Ucrania, como también sobre lo que ocurre en el terreno de los combates, entre otros testimonios recolectados por los periodistas.Durante su viaje, estuvieron en varias ciudades arrasadas por el régimen de Kiev, que abandonó a los supervivientes de sus atrocidades a su suerte, es decir, sin agua, sin luz o sin gas, donde la ayuda proviene única y exclusivamente de las autoridades de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como de Rusia que hace envíos humanitarios "todos los días"."Pero la ONU, la Cruz Roja no envían nada a esa gente que está muy necesitada. ¿Dónde están los organismos internacionales que dicen defender los derechos humanos?", se preguntaron los periodistas, al denunciar también el silencio internacional ante prácticas terroristas de las fuerzas ucranianas, como atrincherarse en hospitales, guarderías, escuelas y otras infraestructuras civiles, y usar a niños, mujeres y ancianos "como escudos humanos".Según los comunicadores, los combatientes que están resistiendo a Ucrania "son verdaderos antifascistas".Verificaron que "no hay ningún lugar en el mundo donde haya tantos soldados, tantos voluntarios con un espíritu antifascista y antiimperialista". Un espíritu que no sólo palparon en Donbás, sino también en Rusia, cuyo pueblo está muy "consciente de la importancia" de la operación especial militar en una Ucrania convertida en "una herramienta en manos del imperialismo" de EEUU y sus vasallos dentro de la estrategia para eliminar los focos de resistencia a su hegemonía."Si podemos decir que hay un pueblo que quiere la paz en este mundo, es el pueblo ruso", enfatizaron los periodistas, insistiendo en que a Moscú no le dejaron otra opción que defenderse ante el avance de la OTAN y la implantación del nazismo en sus fronteras.Por último, ambos comunicadores coincidieron en que la lucha que está llevando Rusia es por un mundo multipolar, donde todos aquellos que quieran un orden internacional justo y equitativo deben apoyarla."Podemos ser los próximos", sentenciaron, refiriéndose a la actualidad de este conflicto para América Latina.

