México: "Abordar la actuación de la Guardia Nacional es debatir sobre la militarización del país"

El accionar de la Guardia Nacional mexicana sobre los migrantes en ese país fue denunciado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ante la Corte Suprema. En otro orden, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que “finalizó el orden mundial unipolar” y que su país no se opone al ingreso de Ucrania a la Unión Europea.

En México, más de 350 personas fueron encontradas por la Guardia Nacional, hacinadas en un camión detenido en el estado sureño de Chiapas, buscando atravesar el país para llegar a EEUU provenientes de 16 naciones de Suramérica, Centroamérica y África.El vehículo fue encontrado durante un patrullaje de rutina en carreteras por parte de la guardia y el Instituto de Migración, hecho que no ocurre habitualmente pese a lo que prevé la normativa vigente.El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentó un informe a la Corte Suprema sobre abusos y violencia de esa fuerza hacia migrantes, en donde respalda la acción de inconstitucionalidad sobre la creación de la Guardia Nacional, presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019.El documento fue elaborado con el Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH en el Sureste Mexicano, y los programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.En declaraciones a En Órbita, Margarita Núñez, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios, explicó que la Corte “no tiene plazos para resolver estos asuntos y por eso puede demorar en dar una respuesta”, lamentó.Y agregó que “abordar el tema de la constitucionalidad de la Guardia Nacional es poner a discusión una de las políticas centrales que ha impulsado este Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, es debatir sobre la militarización del país y sus fuerzas de seguridad que ha sido una de sus principales estrategias”.Desde el Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó los excesos de la Guardia y pretende reformar la Constitución para que pase al Ejército en 2024, pero Núñez informó que “se han documentado hechos de violaciones a los DDHH en todos lados”.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el discurso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.El mandatario afirmó que “finalizó el orden mundial unipolar” y que su país no se opone al ingreso de Ucrania a la Unión Europea:También destacamos la decisión del Reino Unido de extraditar a EEUU al fundador de Wikileaks, Julian Assange.La aprobación fue firmada por la secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, ahora la defensa de Assange tiene 14 días para apelar.Assange fue pedido por EEUU para ser juzgado bajo el acta de espionaje de 1917 en conexión con la publicación de los documentos revelados entre 2010 y 2011 en su plataforma.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

