La fiesta de Rodolfo Hernández en un yate en Miami que desata el escándalo | Video

A horas de la segunda vuelta electoral en Colombia, un medio colombiano difundió imágenes de una fiesta que Rodolfo Hernández protagonizó junto a empresarios y... 17.06.2022, Sputnik Mundo

A horas de la segunda vuelta electoral de Colombia, un medio colombiano divulgó imágenes de una exótica fiesta que el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, compartió con empresarios y mujeres jóvenes en un yate en Miami. Las imágenes no solo generaron polémica por la actitud del ingeniero sino porque la fiesta habría sido solventada por el laboratorio estadounidense Pfizer.Las imágenes fueron reveladas por el medio colombiano Cambio que, citando una fuente reservada, consigna que la fiesta se produjo el 9 de octubre de 2021, cuando Hernández aún no había revelado, al menos públicamente, su intención de pugnar por la Presidencia de Colombia. Sin embargo, el medio llama la atención sobre que en el evento participaron "lobistas interesados en hacer negocios con Colombia".De acuerdo al medio, la fiesta se montó sobre un yate cuyo valor es de 4,5 millones de dólares y cuyo alquiler por seis horas asciende a cerca de 5.000 dólares. La noche del 9 de octubre, la embarcación hizo un paseo por la Bahía Vizcaína, en Miami, con el ingeniero Hernández, varios hombres —entre los que se encontraban dos de los hijos del candidato— y once mujeres jóvenes en bikini.La fuente del medio afirmó que la fiesta fue pagada por la farmacéutica estadounidense Pfizer en el marco del interés que el laboratorio tendría de fortalecer sus negocios en Colombia. De hecho, Cambio ubica a varios ejecutivos de la firma estuvieron presentes en el yate, entre ellos Christopher Ariyan, gerente de Pfizer para los países andinos.En la fiesta también participó Marcio Ramos Pinto, un hombre señalado como dueño de una empresa de eventos en Miami y que también se desempeñaría como "lobista internacional de negocios".Las imágenes difundidas por el medio muestran a las jóvenes bailando y tomando alcohol junto a Hernández y otros hombres. El ingeniero aparece bailando con una joven y, en otro momento del video, hablándole al oído a otra de las participantes de la fiesta.Según Cambio, Hernández fue consultado sobre la fiesta pero evitó responder a las consultas del medio acerca de quién organizó el evento, cubrió los gastos y quiénes fueron los invitados pero no respondió. Desde Pfizer negaron que sus empleados se hubieran reunido con Hernández "la semana pasada", aunque la fiesta es de octubre de 2021.

rodolfo hernández, colombia, elecciones presidenciales en colombia (2022), pfizer