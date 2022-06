https://mundo.sputniknews.com/20220617/ira-e-indiferencia-asi-se-comporto-trump-durante-los-disturbios-del-capitolio-1126939072.html

Ira e indiferencia: así se comportó Trump durante los disturbios del Capitolio

El 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes republicanos trataron de impedir la investidura de Joe Biden, Donald Trump adoptó una postura iracunda que en nada... 17.06.2022, Sputnik Mundo

La actitud irracional del magnate republicano llegó a tal punto, que incluso no mostró el mayor interés en la seguridad de su vicepresidente, Mike Pence, quien estuvo sólo a 12 metros de los violentos manifestantes que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, presuntamente alentados por el propio Trump. A esa conclusión llegó el Comité especial de la Cámara de Representantes que investiga los hechos ocurridos, en los que participaron grupos extremistas de ultraderecha, como los Proud Boys y los Oath Keepers. Además, Donald Trump presionó a Mike Pence para que invalidara las elecciones presidenciales en las que ganó Biden, pese a que muchas veces se le advirtió al magnate republicano que esa acción continúa una ilegalidad, declararon asesores de Pence durante su comparecencia ante los legisladores estadounidenses. Aquella tarde, Trump estaba furioso en su Oficina Oval de la Casa Blanca. Según los testigos, entre ellos Ivanka Trump, su hija, el exmandatario republicano estaba "bastante acalorado" durante una llamada telefónica con Pence, a quien llamó "cobarde" y "pendejo" por no querer seguir sus instrucciones. De acuerdo con las declaraciones de un informante del FBI, integrantes de los Proud Boys estaban dispuestos a asesinar a Pence o a la legisladora demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.Durante los disturbios en el Capitolio, Trump utilizó su cuenta de Twitter para encender los ánimos. De hecho, en un tuit escribió que "Pence no tuvo el coraje para hacer lo que se tenía que hacer".

