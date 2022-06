https://mundo.sputniknews.com/20220617/el-lider-bielorruso-afirma-que-putin-nunca-le-pidio-participar-en-la-operacion-en-ucrania-1126924792.html

El líder bielorruso afirma que Putin nunca le pidió participar en la operación en Ucrania

El líder bielorruso afirma que Putin nunca le pidió participar en la operación en Ucrania

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que el mandatario ruso, Vladímir Putin, nunca le ha pedido participar en la... 17.06.2022, Sputnik Mundo

Lukashenko afirmó que Occidente quisiera involucrar a Minsk en el conflicto en Ucrania, persiguiendo el fin de destruir tanto a Rusia como a Bielorrusia. "No les resultó en 2020 y ahora quieren conseguirlo con otros métodos", dijo, refiriéndose a las protestas bielorrusas tras las presidenciales de 2020.El presidente afirmó que el Ejército de Bielorrusia no planea participar en los combates que se libran en Ucrania, pero dará respuesta si Kiev lanza ataques con el territorio bielorruso.Lukashenko subrayó la importancia de la preparación militar y del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del país, agregando que Bielorrusia ya tiene con qué responder a un eventual ataque.El líder bielorruso advirtió a Kiev contra la tentación de atacar con cohetes ciudades de Rusia, dijo que en tal caso Moscú podría usar armas de un nivel que todavía no ha usado durante la operación especial."Zelenski y otros ucranianos piden suministrarles armas de largo alcance para asestar golpes contra ciudades limítrofes rusas (...). Como yo dije en otra ocasión en público, no deben hacerlo en ningún caso, porque entonces Rusia disparará armas de otro nivel contra Kiev, contra quienes toman tales decisiones", señaló el líder bielorruso y al mismo tiempo constató que eso no depende directamente de las autoridades de Kiev, sino de quienes les empujan.Según Lukashenko, Polonia sueña con unir su territorio a la parte occidental de Ucrania.A juicio de Lukashenko, Polonia abriga tales esperanzas porque detrás de ella están los estadounidenses, que la financian y proveen de armas. "Por eso me vi obligado a poner en guardia nuestras tropas tanto en el occidente como en el sur de nuestro territorio. Desplegué diez unidades militares detrás de los guardias fronterizos, para que a nadie le venga la idea de entrar en Bielorrusia", confesó.Lukashenko reveló que dentro de poco debatirá la situación en Ucrania con el presidente ruso, Vladímir Putin."No está claro con qué fin visitaron la víspera Ucrania el canciller de Alemania, el presidente de Francia y el primer ministro de Italia. Entre ellos no figuraron polaco, británico ni estadounidense. ¿Será que Europa ha decidido apaciguar la situación y extinguir el fuego de la guerra por cuenta propia o lo hizo obedeciendo el mando de EEUU: vayan, expresen su apoyo a Zelenski y a los ucranianos y denles armas?", dijo Lukashenko, agregando que lo segundo es más probable."Próximamente debatiremos con el presidente de Rusia qué es lo que está pasando allí. Es verdad que hay muchas incógnitas y nadie puede predecir el desarrollo de los acontecimientos", señaló.

