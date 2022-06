https://mundo.sputniknews.com/20220617/el-gobierno-de-nicaragua-elimina-de-la-prueba-del-covid-19-para-ingresar-a-su-pais-1126894624.html

El Gobierno de Nicaragua elimina de la prueba del COVID-19 para ingresar a su país

El Gobierno de Nicaragua elimina de la prueba del COVID-19 para ingresar a su país

MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, orientó al Ministerio de Salud (Minsa), eliminar el resultado negativo de la prueba del... 17.06.2022, Sputnik Mundo

No obstante, las personas que no cumplan con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, deberán presentar de forma obligatoria el resultado negativo de la prueba de COVID-19, "con 72 horas desde la toma de muestra, hasta el ingreso del país", indicó el ministerio.Con esta medida el Ejecutivo de Nicaragua derogó las resoluciones del 13 y el 23 de julio de 2020, que establecían la realización de la prueba de hisopado nasofaríngeo, a los pasajeros y tripulaciones.El Instituto de Aeronáutica Civil, deberá dar cumplimiento de la medida que aplica para pasajeros y tripulaciones, a partir del 16 de junio de este año.El primer caso de COVID-19 se reportó oficialmente en Nicaragua el 18 de marzo de 2020, hasta el martes 14 de junio el Minsa reportó 14.619 casos positivos de COVID-19, pero no informó sobre el número de fallecidos.

