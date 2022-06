https://mundo.sputniknews.com/20220617/candidato-colombiano-hernandez-no-asiste-a-debate-ordenado-por-ley-y-culpa-a-petro-1126888957.html

Candidato colombiano Hernández no asiste a debate ordenado por ley y culpa a Petro

Candidato colombiano Hernández no asiste a debate ordenado por ley y culpa a Petro

BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández (derecha) argumentó que no asistió al debate presidencial ordenado por la ley y... 17.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-17T01:40+0000

2022-06-17T01:40+0000

2022-06-17T01:40+0000

américa latina

colombia

rodolfo hernández

gustavo petro

elecciones presidenciales en colombia (2022)

debates electorales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1126590443_0:2:1577:889_1920x0_80_0_0_bb8e5d673fc067ed4447266b3f52a4ef.jpg

Además insistió en que el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico fue quien incumplió el fallo del tribunal que ordenó el debate."No se pudo hacer el debate que impuso una parte de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá y, a pesar de que la sala de familia del mismo organismo judicial había negado una tutela en idéntico sentido, Rodolfo Hernández acató rigurosamente el fallo, así no estuviera de acuerdo, por ser una persona que acata y respeta las decisiones de los jueces. Hecho que evidentemente no cumplió el otro candidato", dijo.El Tribunal Superior de Bogotá había ordenado que se realizara el debate, luego de que un grupo de ciudadanos presentara una tutela argumentando que la no realización del evento iba en contra de los derechos de los ciudadanos de estar bien informados a la hora de elegir presidente.Los colombianos deberán elegir al nuevo mandatario de Colombia el próximo domingo 19 de junio.

https://mundo.sputniknews.com/20220616/temas-tiempos-y-conductores-las-condiciones-de-hernandez-para-debatir-con-petro-1126870489.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, rodolfo hernández, gustavo petro, elecciones presidenciales en colombia (2022), debates electorales