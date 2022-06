https://mundo.sputniknews.com/20220617/autosuficiencia-energetica-la-estrategia-de-mexico-para-enfrentar-la-crisis-por-ucrania-1126931953.html

Autosuficiencia energética: la estrategia de México para enfrentar la crisis por Ucrania

Ante la crisis de energéticos derivada del conflicto ucraniano, el Gobierno de México ha optado por estimular la autosuficiencia energética. 17.06.2022, Sputnik Mundo

Así lo aseguró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es conseguir que México produzca lo que necesita para su autoconsumo en materia energética. Por ello, insistió en la necesidad de hacer todo lo posible para evitar el alza de precios en los combustibles o el desabasto. El Gobierno de México ha reconocido que la presión inflacionaria generada por la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania es un problema grave, sobre todo en alimentos y combustibles. "Claro que la inflación es un problema grave, pero estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte nuestra economía, sobre todo la economía popular", comentó el mandatario. También informó que, para mermar esa inflación, es necesario lograr la autosuficiencia energética, por lo cual su Administración ha invertido 36.000 millones de pesos (unos 1.770 millones de dólares) en este objetivo. "[Hemos aumentado la producción de gasolinas] al doble en las seis refinerías del país", señaló López Obrador. "Todo este año podemos garantizar [el abasto energético]. No tenemos problema porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento", añadió. En varias ocasiones, López Obrador ha dicho que no quiere que en México suceda un fenómeno energético similar al que ahora ocurre en Estados Unidos, donde los combustibles han subido de precio considerablemente y ha provocado un pleito entre Joe Biden y las compañías petroleras.

