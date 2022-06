https://mundo.sputniknews.com/20220617/asi-puedes-minimizar-el-riesgo-de-contraer-la-viruela-del-mono-durante-el-sexo-1126957450.html

Así puedes minimizar el riesgo de contraer la viruela del mono durante el sexo

Cada vez más personas en distintos rincones del mundo se contagian de la viruela del simio. Esta enfermedad se propaga a través del contacto físico cercano... 17.06.2022, Sputnik Mundo

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU han lanzado un manual en el que explicaron cómo puedes evitar el contagio durante un encuentro sexual.Los expertos de la organización advierten que las personas diagnosticadas con la viruela o tienen síntomas similares a los de esta enfermedad, deberían abstenerse de tener sexo y tampoco deberían compartir con otras personas la ropa, la cama o las cosas personales.Sin embargo, si no imaginas la vida sin el sexo, opta por las siguientes opciones:Si sufres de úlceras o erupciones de origen desconocido, no dudes en acudir al médico. Y si fuiste diagnosticado con la viruela del mono, es necesario informar de esto a todas las personas con las que has tenido sexo durante las últimas tres semanas.

