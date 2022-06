https://mundo.sputniknews.com/20220617/advierten-que-el-embargo-del-petroleo-ruso-afectara-a-los-consumidores-de-la-ue-1126940849.html

Advierten que el embargo del petróleo ruso afectará a los consumidores de la UE

MOSCÚ (Sputnik) — El embargo impuesto contra las importaciones del petróleo ruso afectará, en primer lugar, a los consumidores europeos, también puede surgir... 17.06.2022, Sputnik Mundo

"La Unión Europea toma decisiones políticamente motivadas, no por razones económicas, que afectarán, en primer lugar, a los consumidores europeos. Vemos el aumento de los precios, tanto del petróleo como de sus derivados. No descarto el surgimiento de mucha deficiencia de los derivados del petróleo en la UE", dijo al canal de televisión Rossiya 24.También subrayó que Rusia pretende mantener la producción de petróleo en torno a los 500 millones de toneladas anuales.Los líderes de la UE lograron coordinar el 30 de mayo el sexto paquete de las sanciones antirrusas, que estipula entre otras cosas prohibir por etapas las importaciones del petróleo ruso. El embargo se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto Druzhba.Según la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la UE espera lograr renunciar a un 90 por ciento de las importaciones del crudo ruso hacia finales del año en curso.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Los países occidentales impusieron duras sanciones contra Rusia, bloquearon, en particular, sus reservas de divisas, equivalentes a unos 300.000 millones de dólares.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y aseguró que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial. Occidente persigue el objetivo de empeorar la vida de millones de personas, señaló Putin y agregó que con los acontecimientos que se desarrollan hoy "se pone fin al dominio global de Occidente en la política y la economía".

