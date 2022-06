https://mundo.sputniknews.com/20220617/abre-sus-puertas-en-montevideo-una-exposiion-de-artesanias-tradicionales-rusas-1126887606.html

Abre sus puertas en Montevideo una exposiсión de artesanías tradicionales rusas

MONTEVIDEO (Sputnik) — Una exposición de artesanías tradicionales e íconos rusos fue inaugurada en la capital uruguaya por la embajada de Rusia en Uruguay, el... 17.06.2022

El jefe de la misión diplomática explicó que en la exposición están representados diferentes tipos de artesanías rusas, como la porcelana adornada de Gzhel, la pintura sobre madera de Jojlomá, los pintorescos chales de Pávlovski Posad, los juguetes de cerámica de Filimónovo y las típicas matrioskas (muñecas rusas), así como íconos ortodoxos (imágenes religiosas de tradición cristiana oriental)."Creo que para el público local será interesante conocer estos ejemplos de nuestras artesanías populares; y espero que no solo uruguayos sino también turistas extranjeros puedan visitar el museo y disfrutar de la cultura rusa", dijo Budáev.El diplomático enfatizó además que, "pese a los intentos de algunas fuerzas en el mundo de prohibir la cultura rusa y todo lo ruso", la actitud de Uruguay es totalmente diferente."Una prueba de ello es justamente nuestra exposición que, con el apoyo del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y la directiva del MuHAr, pudimos organizar en estos difíciles tiempos. Esto muestra el pluralismo de opiniones en este país, la democracia y el respeto a los derechos humanos", afirmó el embajador."La cultura acerca"A su vez, la directora del MuHAr, María José Bolognini, aseguró a esta agencia que "la cultura acerca, hermana, genera vínculos mucho más allá de otras coyunturas o situaciones que a veces no son tan amistosas"."Esta exposición continúa una agenda que ya empezó con otros trabajos también, con otras embajadas. Esta (exposición) en particular tiene un punto de interés bien atractivo: representa muchas culturas, muchos pueblos, muchos estilos, muchas estéticas, tradiciones de mucho tiempo; y esto en Montevideo tenía que tener un lugar", comentó.Al referirse a los 165 años de los lazos con Rusia, Bolognini señaló que Uruguay "tiene una tradición muy sólida en materia de relaciones diplomáticas con los demás países"."Es un país que, si bien tiene posturas ante los hechos mundiales y los acontecimientos que se van dando, se caracteriza por acercar diferentes miradas, por mantener siempre un diálogo, por tratar de unificar (...) Nosotros entendemos que esta muestra es también representativa de esa modalidad uruguaya que en general sobrevuela todo lo que hacemos", manifestó.Durante la ceremonia de apertura, la directora del Departamento de Cultura de la Intendencia montevideana, María Inés Obaldía, saludó la exposición y agradeció a la embajada de Rusia y el MuHAr."La vida cotidiana de distintos lugares tan rica, a la cual hemos accedido a través de la literatura, de las leyendas y, muchos de nosotros, de los viajes, está representada en algunas de estas vitrinas: esa madera policromada que lleva tanto dorado, la magia de las matrioskas que se convierten en una versión rusa del infinito, de la maternidad, o de la prosperidad", valoró.Destacó también que la exposición de artesanías rusas es una propuesta de puertas abiertas."Tenemos un país que tiene el privilegio de tener museos de puertas abiertas, que ingresar a ellos no signifique una erogación económica y que pueda ser, a cualquier hora del día, con las puertas abiertas, un paseito gratificante, cultural, amigable, y más que nunca cuando genera más hermandad entre los pueblos", manifestó.La exposición se podrá visitar hasta el 9 de julio, según informaron las autoridades del MuHAr.

