https://mundo.sputniknews.com/20220616/venezuela-revisara-opciones-de-cooperacion-con-azerbaiyan-1126873936.html

Venezuela revisará opciones de cooperación con Azerbaiyán

Venezuela revisará opciones de cooperación con Azerbaiyán

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que revisará la agenda bilateral y opciones de cooperación en diversas áreas con... 16.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-16T20:10+0000

2022-06-16T20:10+0000

2022-06-16T20:10+0000

américa latina

venezuela

azerbaiyán

nicolás maduro

relaciones bilaterales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1126874529_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_dd029826fa3c93e4e1774f51c33fdf2a.jpg

Azerbaiyán es el sexto país que visita Maduro en esta gira y desde allí anunció que también revisará la agenda mundial."Venimos a ver como parte del Movimiento de Países No Alineados cómo va el desarrollo de la preparación de la próxima cumbre, venimos a revisar toda la agenda mundial, todo el tema de los procesos de diálogos para la paz", comentó.El mandatario indicó que esta gira internacional garantizará un mapa diverso sin "imperios hegemónicos".Maduro destacó que en su gira logró importantes acuerdos en materia científica, tecnológica y de innovación.Asimismo, señaló que evalúan diversos modelos económicos "no dependiente del petróleo"."Venezuela debe diversificar su modelo, más allá del petróleo, pero tenemos que plantearnos no ser dependientes del petróleo (…) Generar en la economía diversificada opciones de exportación, vinculadas a la seguridad y soberanía alimentaria del mundo con la crisis tremenda que está impactando hoy", subrayó.El presidente venezolano también visitó Turquía, Argelia, Kuwait, Irán y Catar.

venezuela

azerbaiyán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, azerbaiyán, nicolás maduro, relaciones bilaterales