https://mundo.sputniknews.com/20220616/una-cesarea-sale-mal-en-mexico-por-un-apagon-lesionan-la-oreja-del-bebe-1126838751.html

Una cesárea sale mal en México: por un apagón lesionan la oreja del bebé

Una cesárea sale mal en México: por un apagón lesionan la oreja del bebé

Un corte en el suministro de energía eléctrica a una clínica médica particular de Mexicali, ciudad fronteriza con Estados Unidos, derivó en el corte de oreja a... 16.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-16T00:10+0000

2022-06-16T00:10+0000

2022-06-16T00:14+0000

américa latina

méxico

medicina

baja california

partos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1126837642_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ffd2b31d7484e36ce20cd24873d4c959.png

La madre del recién nacido, de 19 años de edad, fue atendida con la luz de dos teléfonos móviles ante la falla en el suministro de luz en la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali. Debido a la escasez de luz, el personal médico hirió al bebé en la oreja izquierda y ahora el hospital se niega a hacerse responsable del caso. La abuela del recién nacido indicó a la prensa local que la madre interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California por negligencia médica, además de recordar que la intervención no era de emergencia, sino que estaba programada.Al padre del menor no se le permitió ingresar al quirófano, además de que personal médico aseguró que la clínica contaba con una fuente adicional de energía que permitiría solventar el corte eléctrico. Fue hasta horas después de la cirugía que les notificaron de la herida en la oreja, una situación de la cual se deslindó el hospital. Aunque ya había recibido la anestesia, la madre identificó la falta de luz y dijo que no quería ser intervenida en esas condiciones para no correr riesgo de muerte. Sin embargo, el personal de salud en el quirófano hizo caso omiso de su petición.La familia afectada aseveró que espera que la Fiscalía de Baja California deslinde responsabilidades e identifique en qué condiciones se atendió al bebé.Los padres temen que el bebé pierda la oreja, o en caso de que la conserve, tenga problemas de audición. De acuerdo con el diario Reforma, el bebé de ocho días de edad y de nombre Julián Adriel se encuentra bajo observación médica, en estado delicado. Su pediatra privado asegura que el niño presenta una oreja izquierda cercenada y parte de un hemangioma en la misma zona de su cabeza.

https://mundo.sputniknews.com/20220125/detienen-a-19-custodios-de-un-penal-de-mexico-por-hallazgo-de-cuerpo-de-bebe-1120701716.html

https://mundo.sputniknews.com/20170807/latinoamerica-partos-cesarea-1071392934.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, medicina, baja california, partos