Tensión entre Indígenas de Ecuador y Gobierno está llegando a su nivel más alto

MONTEVIDEO (Sputnik) — La tensión está en el aire de Ecuador. El conflicto entre indígenas y Gobierno no merma y aumenta, lo que genera grandes interrogantes... 16.06.2022

Después de las protestas de 2019, donde la Conaie logró que el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) retirara el aumento de los combustibles tras 12 días de intensas protestas, ningún experto ni político duda del poder de convocatoria que tienen los indígenas en Ecuador, pero, a pesar de esto, el Gobierno liderado por Guillermo Lasso decidió mantenerse firme con su decisión de aumentar el precio de los combustibles.Mientras tanto, la Conaie no frenó sus movilizaciones, pese a que su presidente, Leonidas Iza, estuvo detenido cerca de 24 horas. Esto encendió todavía más a la organización indígena; incluso Iza, luego de ser liberado, dijo el jueves que fue "secuestrado políticamente" por el Gobierno de Ecuador y denunció "presión política" dirigida por Lasso.Además, informó que la movilización se mantiene en 16 provincias.Esta tensión puede resumirse en la denuncia penal que la Conaie realizará contra el presidente y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, por la detención "arbitraria" de Iza, dijo el miércoles a la Agencia Sputnik el abogado de la organización, Lenin Sarzosa."Nosotros estaremos interponiendo una denuncia penal en contra del ministro del Interior y en contra del presidente Lasso por la detención arbitraria", afirmó Sarzosa.Iza fue detenido el lunes en la madrugada tras una serie de hechos violentos que se registraron en el marco de las protestas que encabeza la Conaie en todo el país, según dijo el Gobierno.Una jueza de Ecuador ordenó en la madrugada del miércoles la liberación de Iza.El lunes Lasso advirtió que los autores materiales e intelectuales de hechos de violencia y atentados a los bienes públicos deberán responder ante la ley.La Conaie inició el lunes una movilización nacional indefinida en contra de las políticas de Lasso, y en demanda de la reducción y congelamiento del precio de los combustibles, entre otros aspectos.La sombra de 2019La sombra de las protestas de octubre de 2019 vuelve a estar presente en el clima social que vive Ecuador.A fines de agosto de 2021, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, fue bastante claro cuando afirmó, en entrevista con la Agencia Sputnik, que si el Gobierno no flexibiliza su postura, irán por la movilización social. Sus palabras ahora suenan como un presagio."Estamos esperando la voluntad del Gobierno. Si no, tenemos el derecho a la resistencia en al artículo 98 de la Constitución. Para que se no lleguen a los niveles de violencia que se desató en octubre (de 2019) mucho dependerá de la sensatez que tome el Gobierno frente a una crisis económica que sentimos más los sectores populares", dijo Iza a Sputnik.Iza fue uno de los líderes de las protestas que durante 12 días, en octubre de 2019, convulsionaron a Ecuador y paralizaron la capital del país, donde sucedieron actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.Esas protestas fueron en rechazo a la decisión del Gobierno de Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles, que posteriormente fue derogada para terminar con las movilizaciones que dejaron al menos 12 personas muertas.PachakutikMuchos se preguntan qué acción tomará el movimiento Pachakutik en el Parlamento ante esta tensa situación entre la Conaie y el Ejecutivo sobre todo porque su apoyo a Lasso en las últimas elecciones fue clave para que el presidente lograra ganar la contienda electoral frente al partido del expresidente Rafael Correa (2009-2019), Revolución Ciudadana (izquierda).Sarzosa detalló, en entrevista con Sputnik, que la bancada de Pachakutik planteará un juicio político contra el ministro del Interior y que con respecto al presidente aún no se tomó una decisión sobre si se adoptará la misma medida."Con este proceso buscaremos llegar a instancias internacionales. También solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares tanto para Iza como para otros dirigentes por el riesgo de que se produzcan más detenciones arbitrarias", agregó.En agosto, Iza resaltó, durante una entrevista con Sputnik, que la Conaie históricamente ha tenido autonomía política y que frente al Gobierno de Lasso va a exigir que se cumpla con los derechos y demandas de la clase popular y de sectores organizados.Afirmó que sus reclamos parten de las "demandas más sentidas en el sector popular", como son el precio del combustible, los procesos de apertura a la minería, la privatización o los tratados de libre comercio."Hemos sido claros: el pueblo ecuatoriano votó por un cambio, votó por el libre ingreso a las universidades, pero nunca votó por el aumento de los combustibles, jamás apoyó las privatizaciones. Por eso nos preocupa que el Gobierno de Lasso siga sosteniendo la política de Moreno que permite el incremento de los combustibles", agregó.

