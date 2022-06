https://mundo.sputniknews.com/20220616/macron-revela-planes-de-visitar-rusia-en-caso-de-que-surjan-ciertas-condiciones-1126874053.html

Macron revela planes de visitar Rusia en caso de que surjan ciertas condiciones

PARÍS (Sputnik) — El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que no descartaba una visita a Rusia, pero para ello debían crearse ciertas condiciones. 16.06.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

francia

emmanuel macron

"Para que vaya a Rusia, deben crearse unas condiciones previas (...), pero no descarto nada", dijo Macron en una entrevista con el canal de televisión TF1.El líder francés indicó antes que aún no planea una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero tiene en cuenta esa posibilidad para el futuro.Horas antes, Macron, junto con el canciller federal alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, visitaron Kiev, donde los líderes de los tres países se reunieron con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.El presidente de Rumanía, Klaus Johannis, también arribó a la capital ucraniana para mostrar su apoyo a ese país.El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con el suministro de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

francia

