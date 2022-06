https://mundo.sputniknews.com/20220616/kremlin-los-suministros-de-gas-a-europa-se-reducen-por-unas-turbinas-y-sanciones-antirrusas-1126852868.html

Kremlin: los suministros de gas a Europa se reducen por unas turbinas y sanciones antirrusas

MOSCÚ (Sputnik) — La reducción de los suministros del gas ruso a Europa se debe a que las turbinas de Siemens utilizadas para bombear el combustible no pueden... 16.06.2022, Sputnik Mundo

La agencia de noticias Bloomberg había comentado que los equipos esenciales para el funcionamiento del gasoducto Nord Stream no logran regresar a Alemania después de su mantenimiento técnico en Canadá, problema que se debe a las sanciones impuestas a Rusia.El 15 de junio, el gigante de energía ruso Gazprom avisó que la capacidad de transporte de Nord Stream no excedería los 67 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 167 millones programados, por la demora del grupo alemán Siemens en reparar los equipos que bombean el combustible en la estación compresora Portóvaya, a las afueras de San Petersburgo.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible, en un intento de presionar a Moscú para que detenga las hostilidades.Apoyo militar a Ucrania de los países europeosRusia espera que los líderes de Alemania, Francia, Italia y Rumanía, al reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no se centren solo en el apoyo militar a Ucrania, aseguró el portavoz del Kremlin.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto con el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, llegaron de visita a Kiev este 16 de junio. El presidente de Rumanía, Klaus Johannis, también arribó a la capital ucraniana para mostrar su apoyo al pueblo del país.El vocero, además, expresó su esperanza de que los líderes europeos impulsen a Zelenski a considerar en serio "la verdadera situación" en el país.En cuanto a la exportación de grano, el portavoz señaló que este tema, sin duda, está en la agenda de los mandatarios.En este contexto, recordó que Rusia, y otros países como Turquía, ya mostraron su voluntad de contribuir a la solución de la crisis alimentaria, aunque Ucrania todavía no ha anunciado su postura al respecto.Kiev y sus aliados acusan a Rusia de estar bloqueando con sus fuerzas navales las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos a los mercados mundiales.Moscú rechaza esas acusaciones. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que las exportaciones marítimas de cereales desde Ucrania se encuentran paralizadas debido a que las fuerzas de Kiev minaron los puertos del país.Supuestos soldados de EEUU capturados por RusiaEl Kremlin no tiene conocimiento de mercenarios de Estados Unidos supuestamente apresados por el Ejército de Rusia en Ucrania, destacó Peskov.Este 16 de junio más temprano, el periódico británico The Telegraph informó de que el Ejército ruso apresó a las afueras de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, a los exmilitares de EEUU Alexander Drueke de 39 años y Andy Huynh de 27.Según el diario, Drueke y Huynh luchaban de parte de Kiev y serían los primeros estadounidenses capturados por los militares rusos.Reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk por otros paísesMoscú aplaudirá el reconocimiento de la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL) por otros Estados, especialmente por Siria, informó el portavoz del Kremlin.El vocero resaltó que si se lleva a cabo una reunión entre Putin y el presidente de Siria, Bashar Asad, el Kremlin informaría del encuentro."Le informaremos si se lleva a cabo una reunión de este tipo", respondió Peskov a la pregunta de si estaba previsto un encuentro entre Putin y Asad.Este 16 de junio, el subjefe del Comité de Defensa de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Dmitri Sablin, declaró a Sputnik que "Asad instruyó al Ministerio de Exteriores sirio para comenzar de inmediato el procedimiento de reconocer a la RPD y la RPL, y se ofreció a pensar en cómo construir relaciones [con las repúblicas]".El encargado ruso de los contactos con Siria cree que estas relaciones ya han comenzado.Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania tras alegar que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.El pasado marzo, la autoridad castrense rusa dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y en adelante se enfocará en la "liberación de Donbás".

