https://mundo.sputniknews.com/20220616/hombre-detenido-confiesa-asesinatos-de-periodista-ingles-y-activista-en-amazonia-de-brasil-1126842073.html

Hombre detenido confiesa asesinatos de periodista inglés y activista en Amazonia de Brasil

Hombre detenido confiesa asesinatos de periodista inglés y activista en Amazonia de Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Un hombre detenido por la policía brasileña confesó los asesinatos del periodista inglés Dom Phillips y el indigenista local Bruno... 16.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-16T01:31+0000

2022-06-16T01:31+0000

2022-06-16T01:31+0000

américa latina

brasil

amazonia

desaparecidos

asesinatos

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108321/36/1083213606_0:131:2461:1515_1920x0_80_0_0_a4e732966bbb60b8eb98f3699d354849.jpg

Amarildo da Costa Oliveira dijo que asesinó a Phillips, de 57 años y colaborador del diario británico The Guardian, y a Pereira, de 41 años, a balazos.En el sitio señalado por el detenido la policía halló restos humanos que serán analizados para ser identificados, dijo Da Costa.Los restos fueron encontrados a 3,1 kilómetros de donde se hallaron objetos personales de los dos desaparecidos días atrás.También está detenido un hermano de Da Costa, Oseney da Costa de Oliveira, pero éste no confesó haber participado del crimen.Una tercera persona identificada por Amarildo da Costa Oliveira es investigada, dijo el superintendente.Horas antes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, había informado del hallazgo de restos."Acabo de ser informado por la Policía Federal que 'restos humanos fueron hallados en el sitio donde se estaban realizando las excavaciones'. Serán analizados", dijo el funcionario en Twitter.Phillips y Pereira desaparecieron el 5 de junio en la región del Valle del Javari, en el norte de Brasil, cerca de la frontera con Perú, cuando iban a visitar a un equipo de vigilancia indígena para que el periodista pudiera hacer unas entrevistas.El miércoles, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que Phillips era "mal visto" en la zona debido a sus reportajes, y que por eso debería haber sido más cuidadoso."Ese inglés era mal visto en aquella región porque hacía muchos reportajes contra "garimpeiro", temas ambientales; en aquella región, bastante aislada, había mucha gente a la que no le gustaba; tendría que haber redoblado la atención consigo mismo, y decidió hacer una excursión", criticó en una entrevista en un canal de YouTube, según recoge el portal G1.Bolsonaro añadió que en la zona donde los dos desaparecieron hay "piratas de río, todo lo que se pueda imaginar" y que es "muy temerario" andar por allí sin estar debidamente preparado físicamente y armado con autorización de la Fundación Nacional del Indio (Funai).Días atrás, el presidente ya responsabilizó indirectamente a los desaparecidos de su situación, al decir que estaban en la Amazonía en una "aventura", desmereciendo el trabajo del periodista británico, colaborador de "The Guardian".

https://mundo.sputniknews.com/20220610/la-onu-critica-la-lentitud-del-gobierno-brasileno-con-las-desapariciones-en-la-amazonia-1126564787.html

brasil

amazonia

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, amazonia, desaparecidos, asesinatos, reino unido