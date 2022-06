https://mundo.sputniknews.com/20220616/el-dificil-panorama-economico-que-debe-enfrentar-el-gobierno-de-gabriel-boric-en-chile-1126840351.html

El difícil panorama económico que debe enfrentar el Gobierno de Gabriel Boric en Chile

Chile vive una situación económica compleja que se ha venido acumulando a través de los años. En un primer momento fue la paralización del país producto del... 16.06.2022, Sputnik Mundo

El Índice de Precios al Consumidor de Chile (IPC) registró un alza mensual de 1,2% en mayo, con lo que acumula una inflación de 11,5% en doce meses, la más alta desde 1994, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).Pero Chile ve aún más complejo el horizonte de su economía por las proyecciones que emanaron desde el Banco Central el pasado 12 de junio. La presidenta del organismo, Rossana Costa, aseguró a un medio chileno que la inflación retrocederá cuando llegue a un 13% en doce meses. En ese mismo sentido, señaló que será absolutamente necesario ajustar la economía para convivir con la inflación durante el 2023.El ingeniero comercial Álvaro Gallegos —experto en materias de regulación financiera, exasesor del Ministerio de Hacienda y superintendente de pensiones durante la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018)—, habló con Sputnik acerca de los desafíos económicos que deberá afrontar Chile durante los próximos meses.Para Gallegos, el panorama es complicado. "Ya lo señaló el Banco Central en el Informe de Política Monetaria, donde las variables relevantes están evolucionando más bien en contra nuestra".Según el Informe de Política Monetaria, "la inflación ha aumentado en Chile y en el mundo en los últimos meses. Las causas y su relevancia varían entre economías, contándose entre ellas: la alta demanda, en un contexto de costos presionados por disrupciones de las cadenas productivas; aumentos en el valor del transporte y las materias primas; y una menor oferta de trabajo"."Entonces estamos complicados. Tenemos un alza muy fuerte en la inflación. El Banco Central, al margen de que esto hace más estable de lo que estaba previsto hasta ahora y espera reducir la inflación hacia el 2024", aseguró el ex superintendente de pensiones.Sin embargo, ese no es el único problema de la economía chilena, puesto que la falta de regulación y competencia ha llevado a un alza nunca antes vista en los precios de primera necesidad y que incluso, como en el caso del aceite y el gas, están siendo investigados por la Fiscalía Económica Nacional (FEN).El alza de precios nunca antes visto"Hemos tenido pruebas respecto de trabajadores que están en los distintos supermercados y que han visto cómo se han acumulado bodegaje con aceite, con harina y otros insumos importantes de alimentos, que nos parece súper delicado", aseguró a medios chilenos el diputado independiente del Partido Por la Democracia, Cristián Tapia.La investigación de la FEN aún no termina y el precio del aceite sigue al alza. En esa línea, Gallegos comentó que no se entiende el aumento, puesto que "básicamente hay dos grandes importadores en Chile del aceite comestible, que es Watts y Tres Montes. Acá el único valor agregado que generan es el envasado y obviamente la distribución minorista. Pero no es gran cosa para que el aceite tenga ese valor en el mercado".El ex superintendente de pensiones señaló que la FEN debería tener un rol mucho más proactivo para castigar a los especuladores y que acá hay "un aprovechamiento de las ventajas que dio la ley en contra del interés general y en particular de los consumidores".El precio de los combustibles en ChileEl Senado chileno aprobó el 8 de junio el proyecto de ley del Gobierno que buscaba inyectar 1.500 millones de dólares al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO). La iniciativa busca duplicar los recursos y así contener las alzas de precios que experimentan los combustibles, en medio de un complejo escenario nacional e internacional.La inyección de recursos al MEPCO se debe principalmente a factores internacionales, como el conflicto ruso-ucraniano y las sanciones de occidente a Rusia. Además del recrudecimiento del coronavirus en ciudades de China y la disminuida capacidad de refinación del crudo en Estados Unidos.El Gobierno de Gabriel Boric, "hasta ahora ha tomado medidas, por así decirlo, tradicionales. Lo que ha hecho fue inyectar más recursos al mercado de modo tal de evitar un alza muy fuerte en el precio de los combustibles", analizó Gallegos."La verdad es que no me convence mucho, pero bueno, ya está hecho y no me convence porque finalmente beneficia, principalmente, favorece a las familias de mayores ingresos, que son los consumidores de bencina [gasolina]", agregó.Asimismo, el ex superintendente de pensiones explicó que también se creó un fondo para las parafinas, que disminuyó su valor cerca de $300 por litro (menos de medio dólar), y que esto sí sería un factor importante para las familias con recursos escasos.Bajan los combustibles, pero el gas tiene un sobreprecio nunca antes vistoA fines de mayo, un reportaje televisivo dio a conocer que durante los últimos cinco años, y gracias a un resquicio legal, la empresa Metrogas percibió entre 350 y 400 millones de dólares de ganancia por cobrar un sobreprecio de hasta 20% a los hogares.Sin embargo, esta información ya era conocida por Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), quien presentó el 7 de noviembre de 2021 una demanda contra Metrogas, en representación de los consumidores de gas natural de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, 785.000 personas y sus familias."Desde 2016 y hasta la fecha, estas empresas han cometido un fraude civil aumentado artificialmente sus costos de adquisición del gas, por la vía de revenderse entre ellas a un precio más caro el mismo gas, en un acto de triangulación fraudulenta. Tales mayores costos artificiales han sido traspasados subrepticiamente a los consumidores, valiéndose de información falsa y engañosa", señala la demanda presentada anteriormente por Hernán Calderón, presidente de Conadecus."Esta práctica ilícita ha permitido a Metrogas efectuar cobros indebidos a los consumidores de aproximadamente US$80 millones por año (cerca de US$400 millones en el periodo)", agrega la demanda.No tan solo el gas natural ha tenido un sobreprecio, también el gas licuado. Según los datos entregados por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en plena pandemia de COVID-19, el valor del balón de gas licuado catalítico de cinco kilos tuvo un precio promedio de 11.082 pesos chilenos (13 dólares) en la Región Metropolitana, más del doble de los de 5.770 pesos chilenos (siete dólares) en agosto de 2010."Con este asunto de una empresa que genera y crea una sociedad espejo para excluir el control tarifario, a mí me parece que el Gobierno podría hacer muchas cosas más. Pero claro, eso son temas complejos", señaló Gallegos.

