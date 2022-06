https://mundo.sputniknews.com/20220616/duque-llega-al-fin-de-su-mandato-en-colombia-con-escasa-aprobacion-y-mas-sombras-que-luces-1126875845.html

Duque llega al fin de su mandato en Colombia con escasa aprobación y más sombras que luces

BOGOTÁ (Sputnik) — El 23 de mayo, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó en una entrevista con la cadena británica BBC, que si fuera posible la...

américa latina

colombia

iván duque

elecciones presidenciales en colombia (2022)

"Si yo pudiera presentarme a la reelección, estoy seguro de que estaría en la pelea y sería reelecto, porque tenemos importantes resultados para mostrar", expresó el mandatario cuando hablaba sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en su país.Esto llamó la atención de los colombianos, pues la desaprobación de Duque, según un sondeo de la consultora Invamer difundido en mayo, es de 67%.Los expertos y organizaciones sociales creen que la herencia como presidente de un convulsionado país tiene más sombras que luces y es muy poco los aspectos positivos que se pueden rescatar.Aumento de la violenciaSegún el informe de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, el presidente Duque deja una nación envuelta en "la crisis humanitaria más grande desde que se firmó el acuerdo de paz" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016.Según estas organizaciones, el país llegó a esta situación producto del crecimiento de la violencia tras la reactivación del conflicto armado, la expansión paramilitar y el aumento de la pobreza.Por su parte, el doctor y abogado experto en políticas públicas, Jorge Iván Cuervo Restrepo, de la Universidad Externado de Bogotá, le dijo a la Agencia Sputnik que el mandatario deja un acuerdo de paz mal implementado y en el que no se avanzó mucho."Me parece que en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz se va a recordar como un presidente que si bien no se opuso directamente a su implementación, su Gobierno y el partido Centro Democrático hicieron todo lo posible por no garantizar dicha implementación. En estos cuatro años se hubiera podido avanzar muchísimo en aspectos como el desarrollo rural integral y el tema de las drogas ilícitas", afirmó.Represión y derechos humanosDurante el paro nacional de 2021, Colombia fue testigo de manifestaciones multitudinarias en todo el país por cuenta de una reforma tributaria que tocaba el bolsillo de los más pobres y que terminó visibilizando las reivindicaciones históricas de las poblaciones marginadas del país, como la reducción de la desigualdad, el combate al racismo, a la violencia, y las consecuencias del conflicto armado interno.La respuesta de Duque fue una dura represión por parte de la Policía, que dejó 80 personas asesinadas en medio de las protestas, según informes de organizaciones no gubernamentales.Más pobrezaA pesar de que el Gobierno ha presentado como un logro el crecimiento económico del país y se compara con otras naciones de la región, los colombianos de a pie no ven los frutos de esta supuesta bonanza.Y es que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria aumentó durante estos cuatro años de Gobierno de Duque: en el total nacional, pasó de 34,7% en 2018 a 39,3% en 2021. Eso implica que, de cada 100 colombianos, casi 40 están viviendo en condiciones de vida inferiores al mínimo aceptable.Además, según el informe de las organizaciones sociales sobre los cuatro años de Duque, durante la crisis sanitaria por la pandemia el empleo se redujo 11%, el ingreso medio por persona cayó 13,4%, mientras que la pobreza aumentó 8,1% y la pobreza extrema creció 6,4%.DesinstitucionalizaciónEl presidente Duque impulsó durante los cuatro años de su Gobierno que personas cercanas a él se quedaran con importantes cargos en los entes encargados de hacer contrapeso institucional y evitar que el poder quede en manos del Ejecutivo.En instituciones como la Procuraduría General de la Nación se terminó escogiendo a Margarita Cabello, quien fue ministra de Justicia del propio presidente, y el cargo de Fiscal General lo ocupó una persona que fue Consejero Presidencial y amigo de aulas del mandatario, quien terminó controlando el ente judicial y de investigación más importante del país.Para Cuervo, la cooptación de los entes de control y vigilancia con personas afines al mandatario y su partido hicieron que se afectara la democracia de Colombia.AvancesA pesar de las críticas, el Gobierno logró un avance importante durante los cuatro años en el poder: la atención a los migrantes, a través del Estatuto Temporal de Protección.Cuervo argumenta que este tema debe ser recogido por el próximo Gobierno y mejorado, para que los migrantes en el país puedan tener más posibilidades."El tratamiento de los inmigrantes venezolanos creo que va a ser recordado bien, creo que ahí el país tuvo una respuesta adecuada y eso hay que reconocérselo a este Gobierno. Ojalá el próximo presidente retome esa idea y la mejore en muchos aspectos, para que los inmigrantes venezolanos puedan tener acceso a los servicios sociales y al empleo sin dificultades", expresó.El presidente Iván Duque Márquez dejará el cargo el próximo 7 de agosto.Su paso al frente del Poder Ejecutivo será recordado por los abusos a los derechos humanos, el poco interés de implementar el proceso de paz con la guerrilla de las FARC y por promover la cooptación del poder para sacar adelante los pocos logros de su mandato.

