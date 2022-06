https://mundo.sputniknews.com/20220616/banco-de-mexico-dispuesto-a-seguir-a-la-reserva-federal-de-eeuu-y-elevar-tasas-de-interes-1126838889.html

Banco de México dispuesto a seguir a la Reserva Federal de EEUU y elevar tasas de interés

Banco de México dispuesto a seguir a la Reserva Federal de EEUU y elevar tasas de interés

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Autoridades del Banco de México (Banxico, central) declararon el miércoles que estarían dispuestas a elevar las tasas de interés... 16.06.2022

La funcionaria expresó que los banqueros estatales estarían dispuestos a aumentar la tasa de interés cuando tomen su decisión de política monetaria el próximo jueves 23 de junio, pero aclaró que ese no es el único factor a considerar para contener la inflación, que está en sus mayores niveles en 21 años en la segunda economía latinoamericana.La Fed encareció 0,75% el dinero federal para frenar la galopante inflación en EEUU, y subió la tasa de interés para fondos del banco central estadounidense desde el rango anterior de 0,75 a 1,0% a uno de 1,5 a 1,75%.Contra la inflaciónLos miembros de la Junta de Gobierno de Banxico coinciden en que el objetivo prioritario del banco central es cumplir con el mandato como autoridad monetaria autónoma de mantener bajo control la inflación, que se ubicó en mayo de este año en 7,65 interanual, la más alta desde enero de 2001."El anuncio (de la Fed) acaba de salir. Tendremos que incorporarlo al análisis que estará realizando toda la Junta de Gobierno en estos días, rumbo a la próxima decisión que tendremos la próxima semana; por supuesto será un elemento importante, pero no es el único", agregó la gobernadora del banco estatal.El comentario fue hecho en la presentación del "Reporte de Estabilidad Financiera, junio 2022", que destaca los "fundamentos sólidos" de la economía mexicana que hacen tener una diferencia respecto a otras economías emergentes, en la parte del equilibrio fiscal y de la aplicación de una "política monetaria responsable".Rodríguez dijo que "es un reto importante, en general, para las economías emergentes y, por supuesto, también para la economía mexicana, el apretamiento de las condiciones monetarias y financieras a nivel global, que podría llevar a condiciones de mayor volatilidad".Explicó que, en ese entorno, se "pudiera enfrentar un proceso de desaceleración económica, a medida que aumentan las tasas de interés; y en su caso podría haber algún impacto en la actividad económica en México".Por su parte, el subgobernador Gerardo Esquivel dijo a la agencia financiera Bloomberg que los banqueros podrían moverse a la par con la Fed por un tiempo."Lo hemos hecho en las últimas dos decisiones (de política monetaria que fija las tasas de interés), por ejemplo, pero eso no es necesariamente lo que sucederá en el futuro por una razón: comenzamos antes que la Fed", dijo el economista.En ese sentido explicó que México está más cerca que EEUU de su "tasa neutral" de interés, un nivel que no acelera ni desacelera la economía."La Fed se enfrenta a un mercado laboral muy ajustado, pero esa no es la situación en México. En EEUU se enfrentan a un exceso de demanda en ciertos mercados; ese no es el caso en México", comparó.Las tasas de referencia mexicana se encuentra en 7%, y otro subgobernador, Jonathan Heath, ya se pronunció por elevarla un 0,75%, a 7,75%.Los cinco miembros de la Junta de Gobierno de Banxico anunciarán su decisión monetaria a las 13:00 locales (18:00 GMT) del 23 de junio.

