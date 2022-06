https://mundo.sputniknews.com/20220616/baker-hughes-deja-de-prestar-servicios-de-mantenimiento-a-proyectos-de-gnl-en-rusia-1126843007.html

Baker Hughes deja de prestar servicios de mantenimiento a proyectos de GNL en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La multinacional estadounidense Baker Hughes suspende la prestación de servicios de mantenimiento y entrega de equipos a proyectos del gas... 16.06.2022, Sputnik Mundo

economía

baker hughes

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

Fuentes locales citadas por el periódico señalan que Baker Hughes procedió a retirar a sus ingenieros de mantenimiento del proyecto Sakhalin-2, de Gazprom, y Yamal LNG, de Novatek, así como a los ingenieros de proyectos de otra obra de Novatek, Arctic LNG 2.Paralelamente, la multinacional suspende la entrega de equipos, en particular, turbinas de gas cuyo suministro es clave para completar la primera línea del proyecto Arctic LNG 2 en las fechas previstas.De las siete turbinas que se requieren para esta obra, se ha enviado apenas la mitad y Novatek no tiene con qué sustituir el resto porque equipos similares no se fabrican en Rusia.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia continúa desde el 24 de febrero en Ucrania y activaron miles de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú. Más de mil empresas anunciaron hasta la fecha la suspensión de sus negocios en y con Rusia.El 19 de marzo pasado, Baker Hughes anunció que suspende nuevas inversiones en Rusia y seguirá cumpliendo con sus obligaciones contractuales sin violar las sanciones aplicables.

2022

baker hughes, rusia, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia