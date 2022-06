https://mundo.sputniknews.com/20220616/13-aniversario-de-los-brics-ha-logrado-el-bloque-convertirse-en-una-alternativa-digna-a-occidente-1126876551.html

13 aniversario de los BRICS: ¿ha logrado el bloque convertirse en una alternativa digna a Occidente?

13 aniversario de los BRICS: ¿ha logrado el bloque convertirse en una alternativa digna a Occidente?

La primera cumbre de los BRIC, acrónimo de las cuatro principales economías emergentes de Brasil, Rusia, India y China, tuvo lugar en Ekaterimburgo, Rusia... 16.06.2022, Sputnik Mundo

"Los BRICS se formaron con la intención de proteger los intereses de los cinco países que lo integran, mejorar las tasas de crecimiento, empezar a esbozar una multipolaridad y expresar las preocupaciones de los países en desarrollo", dice Srikanth Kondapalli, profesor de estudios chinos en la Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Deli, India.Fue el economista Goldman Sachs Jim O'Neill, quien acuñó el acrónimo y argumentó en su informe de 2001 Construir una mejor economía global con los países BRIC (Building Better Global Economic BRICs) que Brasil, Rusia, India y China "deberían ser los componentes básicos de los sistemas financieros y de gobierno global recientemente renovado".El tamaño de las economías conjuntas del futuro grupo BRICS era un poco menos del 8% del PIB mundial cuando O'Neill proyectó que su producto interno bruto (PIB) colectivo crecería constantemente en los próximos años.Irónicamente, el economista de Goldman Sachs simplemente "buscaba formas de vender bonos reuniendo a varias naciones en desarrollo en una categoría que pudiera atraer inversores", señaló el exembajador de Chile en China, Jorge Heine, en su último artículo de opinión para Global Times. Al principio, el grupo atrajo poca atención de los medios occidentales, siendo ridiculizado como un "taller de conversación" y la primera cumbre BRIC, que tuvo lugar el 16 de junio de 2009 en Ekaterimburgo, Rusia, no provocó mucho furor en Occidente.Sin embargo, en octubre de 2016, los pronósticos de O'Neill se cumplieron por encima de sus expectativas y los BRICS "crecieron más" de lo que inicialmente pensaba. Hoy, los BRICS representan hasta el 25 % del PIB mundial, el 30 % de la cobertura territorial, el 18 % del comercio mundial y el 40 % de la población mundial.Además, el equilibrio del poder económico entre el G7 y los BRICS ha ido cambiando durante la última década, y la participación del primero en la economía global se contrajo de un 52 % en 2009 a un 41 % proyectado en 2023. Por su parte, el club de las naciones en desarrollo está obteniendo ganancias en términos de comercio, inversión y producción."Su ascenso está estrechamente asociado y es parte de lo que el Banco Mundial ha denominado el 'cambio de riqueza' del Atlántico Norte a Asia-Pacífico, y el aumento de los flujos de inversión y comercio Sur-Sur a niveles sin precedentes", escribió Heine.La creación del Nuevo Banco de Desarrollo en 2015, que recibió la calificación crediticia AAA más alta posible del mundo, también ha beneficiado el ascenso de los BRICS.El papel de los BRICS en un orden mundial cambianteLa alianza también se ha convertido en un actor político vital en el actual "orden mundial cambiante", según Chenoy. Los jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS celebran reuniones periódicas para elaborar estrategias y enfoques conjuntos.Además, el grupo se está convirtiendo en un instrumento tanto para ayudar como para proteger al sur global en medio del esfuerzo de Occidente por reorganizar el comercio mundial y el orden financiero, destaca Chenoy.A medida que se desvanece su dominio y poder económico, EEUU y sus aliados occidentales intentan contener el auge de las naciones en desarrollo, según el académico. Para ilustrar su punto, citó a la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, quien dijo en el Foro Económico de Bruselas en mayo que los países occidentales deberían reducir su dependencia de China y cambiar a la "asociación de amigos" de las cadenas de suministro y el comercio, cerrando así sus mercados a las naciones "no deseadas".Además, los países occidentales han introducido aranceles comerciales, prohibiciones y sanciones generalizadas dirigidas a China, Rusia y otros países en desarrollo con diversos pretextos, como derechos humanos y preocupaciones de seguridad, lo que obstaculiza su crecimiento económico. Según Chenoy, el comercio global se está volviendo "exclusivo", dejando a los países que son etiquetados por Occidente como "amenazas" en el frío.“En estas circunstancias, los BRICS deberían tomar la delantera para diversificar el comercio global, especialmente con el Sur Global o los países en desarrollo”, dice el profesor.

