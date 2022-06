Senador ruso califica de catástrofe posible visita a Ucrania de líderes europeos

"Pero en cuanto a Ucrania, esto solo les importa a los dirigentes de Kiev y no tanto a la población. Me atrevo a suponer que a los ciudadanos de Ucrania, que están en su sano juicio y no han perdido el instinto de autoconservación, les importa más que nada la perspectiva de logro de la paz y de recuperación de la unidad nacional", señaló.