Plastitar: una nueva forma de contaminación, según los científicos

Investigadores de las islas Canarias acuñan un término para un nuevo tipo de contaminación marina que, según dicen, podría estar filtrando sustancias químicas... 15.06.2022, Sputnik Mundo

Un equipo de investigadores peinaba las costas de la isla española de Tenerife en Canarias, cuando vieron frente a las aguas cristalinas que bañaban Playa Grande unos grumos de alquitrán endurecido, salpicados de diminutos y coloridos fragmentos de plástico.Rápidamente se dieron cuenta de que esta combinación de alquitrán y microplásticos, o 'plastitar', como lo llamaron, era diferente a cualquier otra contaminación plástica que hubieran visto."La presencia de plástico en el medioambiente ya no se limita a los microplásticos o una botella en el mar", dijo Javier Hernández Borges, profesor asociado de química analítica en la Universidad de La Laguna en Tenerife, quien acuñó el término plastitar. "Ahora está dando lugar a nuevas formaciones; en este caso, uno que combina dos contaminantes".Más de dos años después de que los investigadores tropezaran con él, el hallazgo ha sido capturado en una nueva investigación que lo describe como una "amenaza no evaluada" para los entornos costeros. Se suma a una lista creciente de contaminación marina creada a partir de plástico, desde piroplásticos (plástico derretido que adquiere la apariencia de pequeñas rocas) hasta plastiglomerados, formados a partir de una combinación de plástico derretido, sedimentos de playa y fragmentos de lava basáltica. Cuando se trata de plastitar,su formación es simple: a medida que los residuos de los derrames de petróleo en el océano se drenan y erosionan, llegan a la costa como bolas de alquitrán que se adhieren a las costas rocosas de las islas Canarias. "Actúa como Play-Doh", dijo Hernández Borges. "Y cuando las olas que transportan microplásticos o cualquier otro tipo de desechos marinos chocan contra las rocas, estos desechos se adhieren al alquitrán".A medida que pasa el tiempo, la formación se endurece y todo, desde trozos de aparejos de pesca desechados hasta bolitas de plástico y restos de poliéster y nailon, se fusionan con el alquitrán.Los exploradores encontraron plastitar a lo largo de las costas de varias islas de Canarias, incluidas El Hierro y Lanzarote. Estaba muy extendido, en un caso se extendía por más de la mitad del área que estaban examinando. El equipo vinculó su presencia a la ubicación del archipiélago a lo largo de una ruta de navegación clave para los petroleros, pero no tienen dudas de que el plastitar existe en todo el mundo.Los investigadores creen que la combinación de hidrocarburos y microplásticos significa que potencialmente filtrará sustancias químicas tóxicas, lo que provocará condiciones que podrían resultar mortales para organismos como las algas, aunque hacen falta más investigaciones para confirmarlo.El descubrimiento alimenta la imagen emergente de un ciclo plástico global, con el plástico moviéndose a través de la atmósfera, los océanos y la tierra de una manera que se hace eco de procesos naturales como el ciclo del carbono.“Hay investigadores que están hablando de que el plástico es tan omnipresente que podría estar afectando nuestro medioambiente de otras maneras”, dijo Hernández Borges.

islas canarias

