Un nuevo audio de 'Alito' Moreno revela acuerdo para comprar medicinas y despensas

Un nuevo audio de 'Alito' Moreno revela acuerdo para comprar medicinas y despensas

Como parte de su programa Martes de jaguar, la mandataria estatal presentó este nuevo material, el mismo día que Moreno Cárdenas se reunión con los dirigentes estatales del PRI, tras la derrota electoral del pasado 6 de junio.En este nuevo material se escucha a Alito prometerle a un empresario (cuya identidad no se revela) que le ayudará a venderle medicinas y despensas a los gobernadores priistas."Con los gobers que ganen, yo lo meto […]. Tú tranquilo, estamos bien. Nos va a ir a toda madre. Si tú me dices a mí: 'Oye, medicamento', aquí; "oye despensas", ah, obvio, conozco a todos. Todos me van a ver", se escucha declarar al exgobernador de Campeche.En el material se escucha al líder priista señalar que por ahora no firma acuerdos con los mandatarios priistas porque están realizando una acción que no se alcanza a escuchar; sin embargo, sí se percibe que el objetivo de todo es "tener lana"."Entonces, ahorita necesito platicar contigo para que me digas lo de mañana. Y gracias por tu apoyo, ¿eh? Te lo registro, te lo valoro y Casique no lo rasura", concluyo Alejandro Moreno en referencia al diputado priista Javier Casique Zárate.Desde hace un par de semanas la gobernadora de Campeche ha difundido varios audios de Alito Moreno para denunciar sus actos de corrupción.Entre los más destacados está en el que Moreno Cárdenas, presuntamente, revela el esquema con el cual ha adquirido propiedades a precios muy bajos para luego venderlos a familiares y así no tener que reportarlos en su declaración patrimonial.Lo anterior, derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del priista y también en una inspección de propiedades por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche.Por su parte, Alito Moreno negó las acusaciones y señaló al gobierno federal como responsable de iniciar una campaña en su contra, por lo cual presentó una denuncia ante la FGR por la filtración de audios.

