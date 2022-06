https://mundo.sputniknews.com/20220615/kremlin-duda-que-nueva-operacion-de-turquia-contra-kurdos-favorezca-la-seguridad-de-siria-1126803680.html

Kremlin duda que nueva operación de Turquía contra kurdos favorezca la seguridad de Siria

MOSCÚ (Sputnik) — La nueva operación de Turquía contra los kurdos en Siria no contribuirá a la seguridad en el país árabe, declaró el portavoz del Kremlin... 15.06.2022, Sputnik Mundo

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que las Fuerzas Armadas de su país lanzarían dentro de poco operaciones antiterroristas en las fronteras nacionales. Según algunos medios, estas operaciones se llevarán a cabo en cuatro distritos de Siria.Los grupos armados kurdos de la alianza Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) controlan la mayor parte de las gobernaciones sirias de Al Hasaka y Al Raqa, así como algunas localidades de las gobernaciones de Alepo y Deir Ezzor.Damasco no reconoce la administración autónoma kurda en el noreste de Siria.Turquía lanzó una operación contra los kurdos en Irak en abril pasado. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) fue proscrito por Ankara como terrorista. El conflicto armado con el PKK comenzó en Turquía en 1984 y se reanudó en 2015.Reconocimiento del gobierno talibán de AfganistánMoscú no considera actualmente reconocer el gobierno talibán (bajo sanciones de la ONU por actividad terrorista) de Afganistán, afirmó Peskov.La delegación de Afganistán participa en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), que empezó este 15 de junio en esta ciudad rusa y durará hasta el 18 de junio.Afganistán se sumergió en el caos tras la caída del presidente Ashraf Ghani el pasado 15 de agosto.El movimiento talibán tomó el poder poniendo fin a dos décadas de conflicto armado con el Gobierno, que estaba apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN.A principios de septiembre, los talibanes formaron un gobierno interino en el que la mitad de sus miembros figuran en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de la ONU.Relaciones entre Rusia y OccidenteEs poco probable la vuelta al ambiente esperanzador en que se desarrolló la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos en Ginebra el 16 de junio de 2021, pero pueden surgir nuevas esperanzas, dijo Peskov.Según Peskov, los síntomas de lo que sucede hoy en las relaciones entre Rusia y Occidente se entreveían ya en verano del año pasado, cuando se celebró la reunión entre Vladímir Putin y Joe Biden.El portavoz subrayó la necesidad de proseguir los contactos entre Rusia y Estados Unidos. "Pero debe ser un trato basado en los principios de respeto mutuo y de seguridad indivisible, en la necesidad de considerar las preocupaciones y los intereses de la otra parte", señaló.Esos son los principios en los que podrían edificarse las nuevas esperanzas, dijo y agregó que eso será tema de "una perspectiva no muy cercana".

