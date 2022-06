https://mundo.sputniknews.com/20220615/kiev-envia-por-tierra-a-la-ue-casi-tres-millones-de-toneladas-de-grano-entre-marzo-y-mayo-1126803290.html

Kiev envía por tierra a la UE casi tres millones de toneladas de grano entre marzo y mayo

"En marzo pudimos exportar de Ucrania alrededor de 200.000 toneladas de grano, luego en abril esa cifra fue de 800.000 toneladas, y en mayo alcanzamos 1,8 millones de toneladas. El objetivo es llegar a por lo menos tres millones de toneladas de grano al mes", dijo Bakran en una reunión de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo.La subdirectora de la DG MOVE recordó que "el bloqueo de los puertos del mar Negro ya no permite a Ucrania exportar su grano y otros productos agrícolas", y eso no es solo un problema europeo, sino global, "pues los precios de los alimentos están aumentando significativamente".La subjefa de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea destacó que la exportación de cereales ahora se concentra principalmente en la ruta a través de Polonia."En cuanto a la ruta bielorrusa, no la estamos considerando", recalcó.Bakran indicó que los cereales ucranianos se redirigen a los puertos europeos y desde ahí se exportan a otras regiones del mundo.El 12 de junio, las autoridades ucranianas informaron que supuestamente hay 22 millones de toneladas de granos en el país a la espera de ser exportadas a través de nuevas rutas por Polonia, Rumanía y el mar Báltico.La próxima semana, una delegación de eurodiputados tiene la intención de visitar la frontera entre Polonia y Ucrania para inspeccionar el proceso de exportación de los cereales ucranianos.Según el titular de Agricultura ucraniano, Nikolái Solski, antes del 24 de febrero, Ucrania exportaba unos cinco millones de toneladas de granos al mes por vía marítima, un volumen que se redujo a unas 200.000 toneladas en marzo, por lo cual más de 20 millones de toneladas de cereales y otros cultivos quedaron fuera del mercado internacional.Kiev y sus aliados acusan a Rusia de bloquear con sus fuerzas navales los suministros de alimentos desde los puertos ucranianos, una acusación que Moscú rechaza.Moscú afirma que las exportaciones marítimas de alimentos desde Ucrania se encuentran paralizadas debido a que las fuerzas de Kiev minaron los puertos del país y además, las sanciones unilaterales contra Rusia causaron cortes en las cadenas de suministro, así como en los flujos de finanzas internacionales.El pasado 3 de junio, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que Moscú está dispuesta a asegurar la exportación del grano desde Ucrania, incluida la custodia de los buques de carga hasta aguas internacionales del mar Negro, si Kiev desactiva las minas navales a la deriva en el referido piélago.

