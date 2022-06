https://mundo.sputniknews.com/20220615/indigenas-ecuatorianos-presentaran-denuncia-penal-contra-presidente-y-ministro-1126834052.html

Indígenas ecuatorianos presentarán denuncia penal contra presidente y ministro

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentará una denuncia penal contra el presidente Guillermo Lasso y... 15.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

guillermo lasso

Ecuador: “Detención de Leonidas Iza y mano dura del Gobierno complican salida del conflicto” Ecuador: “Detención de Leonidas Iza y mano dura del Gobierno complican salida del conflicto”

Iza fue detenido el lunes 13 en la madrugada, tras una serie de hechos violentos que se registraron en el marco de las protestas que encabeza la Conaie en todo el país, según dijo el Gobierno.Una jueza de Ecuador ordenó en la madrugada del miércoles 15 la liberación de Iza.El abogado recordó que la Conaie presentó el martes un habeas corpus con el objetivo de obtener la inmediata liberación de Iza, el cual fue anulado por la justicia ecuatoriana.Sarzosa detalló que la bancada del partido Pachakutik (brazo político de la Conaie) planteará un juicio político contra el ministro del Interior y que con respecto al presidente aún no se tomó una decisión sobre si se adoptará la misma medida."Con este proceso buscaremos llegar a instancias internacionales. También solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares tanto para Iza como para otros dirigentes por el riesgo de que se produzcan más detenciones arbitrarias", agregó."Detención arbitraria"El abogado consideró que la detención de Iza tuvo "irregularidades", por lo que fue "ilegal, arbitraria e ilegítima"."Nos tomó con absoluta sorpresa la prisión del dirigente. La detención se produce en la madruga del martes cuando se dirigía de una comunidad a otra. Fue interceptado por el equipo de élite de la policía y del ejército ecuatoriano y fue trasladado a Quito. La detención fue en Latacunga (centro) y era ahí donde correspondía su prisión. Esto se supo seis horas después ya que no se sabía su paradero", explicó.Además, dijo que cuando se logró hablar con Iza no existía un parte policial en el que se señalara de qué se lo acusaba."Este parte lo logramos conocer 11 horas después de la detención. En ese momento fue trasladado de Quito a Latacunga de vuelta y allí perdimos contacto por alrededor de seis horas más", agregó.La jueza que liberó a Iza, Paola Bedón, ordenó medidas alternativas para el dirigente indígena, como la presentación periódica ante la Fiscalía y prohibición de salir del país, por la presunta paralización de un servicio público.Sarzosa dijo que la acusación es "sumamente débil", ya que no "hay elementos" para demostrarla."Lo que señalan es que (Iza) es el responsable de los desmanes, introducen elementos que se han producido en la capital y en la Amazonía ecuatoriana, e intentan construir un caso a nivel nacional como que el convocante de las movilizaciones es el autor intelectual de lo sucedido, algo que es insostenible a nivel jurídico", opinó.El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (Coip) con una pena de prisión de uno a tres años.El lunes en la madrugada Lasso advirtió que los autores materiales e intelectuales de hechos de violencia y atentados a los bienes públicos deberán responder ante la ley.La Conaie inició el lunes 13 una movilización nacional indefinida en contra de las políticas del presidente Guillermo Lasso, y en demanda de la reducción y congelamiento del precio de los combustibles, entre otros aspectos.

ecuador

