Evo Morales: "Los pueblos quieren líderes enamorados por la Patria no por la plata"

Evo Morales: "Los pueblos quieren líderes enamorados por la Patria no por la plata"

El ex presidente de Bolivia defendió en Sputnik la rebelión latinoamericana que se opone a los intereses de EEUU en la región.

En entrevista con Sputnik, Evo Morales se refirió al declive de EEUU en la región y la insistencia de la Casa Blanca de hacerse de los recursos naturales del continente.Evo Morales (2006-2019) perteneciente a la nación indígena aimara, se desempeñó como agricultor cocalero y se convirtió en el presidente número 65 del Estado Plurinacional de Bolivia.Su mandato se extendió desde el 22 de enero del año 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019, tras un golpe de Estado y la asunción como presidenta interina de Jeanine Añez, actualmente condenada a 10 años de prisión."EEUU proclama paz pero con intervención militar, nosotros decimos paz con justicia social. Esa es nuestra profunda diferencia", dijo Morales.Morales destacó además el fracaso de la Cumbre de las Américas organizada por Washington que provocó el rechazo regional a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela impulsada por la Casa Blanca.Consultado sobre la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el ex mandatario sostuvo que el conflicto “fue provocado por EEUU a través de la OTAN” .“En Rusia y Ucrania se juega el multilateralismo”.En 2019 Evo Morales fue reelecto para un cuarto mandato en Bolivia, pero fue obligado a renunciar al cargo presionado por un paro cívico de 21 días en el departamento de Santa Cruz, la sublevación de la Policía y la sugerencia de las FFAA.Como presidenta interina asumió Jeanine Añez quién eximió de responsabilidades a las Fuerzas Armadas para reprimir a las movilizaciones de organizaciones sociales, lo que dejó como saldo 32 muertos.El 10 de junio, Jeanine Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución e incumplimiento de deberes, cometidos en su ascenso al poder.Morales confirmó que en los últimos meses recibió a distintos partidos de América Latina para compartir experiencias de cara a las elecciones en varios países.“Los pueblos quieren líderes enamorados por la Patria no por la plata”, reflexiona.El ex mandatario se refirió además a la importancia de las elecciones de Colombia el próximo 29 de mayo y los desafíos de América Latina.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

