Evo Morales acusa a relator de la ONU de presionar a Justicia boliviana a favor de Añez

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El expresidente Evo Morales (2006-2019) acusó este miércoles al relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU)... 15.06.2022, Sputnik Mundo

"Es una paradoja que el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU presione y trate de someter a la justicia para favorecer a responsables de un golpe de Estado que causó muertes, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de Derechos Humanos", afirmó Morales, en su cuenta oficial en Twitter.En criterio del exmandatario, el alto funcionario de la ONU repite la tergiversación de "medios aliados de la derecha golpista" y olvida que cualquier ciudadano tiene derecho a opinar sobre cuestiones jurídicas.El 14 de junio por la noche, García-Sayán expresó en la misma red social su preocupación por la situación de la justicia en Bolivia y que dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en Gobierno, y autoridades nacionales, aparentemente, hayan acordado un juicio ordinario para Añez."Bolivia: preocupa lo revelado el domingo por el ex presidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido de gobierno, en que habrían acordado que la señora Añez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades", indicó.También dijo que la oficina en Bolivia de la ONU para los Derechos Humanos analiza los aspectos procesales y el seguimiento o no del debido proceso en caso Golpe de Estado.Añez, que asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019 tras la salida de Morales ─ obligado a renunciar por movilizaciones y sugerencia de las FFAA─, fue sentenciada el 10 de junio a 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la Constitución boliviana, a las leyes e incumpliendo de deberes, en el caso Golpe de Estado.

