El jefe de la OTAN afirma que fue "demasiado optimista" respecto al ingreso de Suecia y Finlandia

BRUSELAS (Sputnik) — El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció haber sido "demasiado optimista" en cuanto a la adhesión de Suecia y... 15.06.2022, Sputnik Mundo

"Fui demasiado optimista en aquel entonces [tras las solicitudes de ingreso enviadas por Suecia y Finlandia] y esa es la verdad", dijo antes de comenzar en Bruselas una reunión de dos días de los ministros de Defensa de la OTAN.Stoltenberg relató que en aquel momento nadie pensó que podrían surgir problemas.También dijo confiar en que la solución del problema del ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN muestre avances antes de comenzar la cumbre del bloque en Madrid (a finales de junio), pero no pudo mencionar los plazos concretos del ingreso."Estamos trabajando muy intensamente en ello", agregó el secretario general de la OTAN.La operación militar de Rusia en Ucrania hizo que Finlandia y Suecia revisaran su política de neutralidad. El 18 de mayo, ambos países presentaron sus solicitudes de adhesión a la OTAN. Para incorporarse al bloque, Finlandia y Suecia necesitan recabar la aprobación unánime de los 30 Estados miembros.Sin embargo, Turquía bloqueó el trámite de las solicitudes. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara no puede dar el visto bueno a la admisión de Finlandia y Suecia, porque apoyan el terrorismo y sus organizaciones, en particular, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, proscrito en Turquía. Zelenski en la cumbre de la OTAN en MadridLa OTAN invitará al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la cumbre de los líderes del organismo programada para finales de junio en Madrid, declaró Stoltenberg.En cuanto a los retrasos en el suministro de armamento a Ucrania, Stoltenberg dijo que se deben a, en particular, la necesidad de entrenar a los militares ucranianos para el uso de estas armas avanzadas según los estándares de la OTAN.

