El ayudante de Zelenski explica por qué Ucrania lucha en las zonas urbanas

15.06.2022

En una entrevista con el New York Times publicada el martes, Mijaíl Podoliak argumentó que "los rusos luchan mal en las ciudades". El funcionario ucraniano continuó explicando que "en las ciudades, es posible maniobrar, encontrar cobertura y minimizar las pérdidas; puedes resistir más tiempo e infligir bajas significativas a los rusos".Podoliak agregó que el combate en un entorno urbano es donde la infantería tiene una oportunidad. Y dado que las fuerzas rusas tienen mucha más artillería, las tropas ucranianas tienen que recurrir a esta estrategia, según el asesor presidencial. Como ejemplo, hizo referencia a la ciudad de Severodonetsk en la región de Lugansk, donde desde hace varios días se están produciendo intensos combates callejeros.El funcionario señaló que el Ejército ucraniano no tenía muchas opciones alternativas debido a la escasez de armas pesadas, pues según él, la aparente renuencia de los líderes occidentales a proporcionar a Kiev una cantidad adecuada de armas grandes es en parte la culpa.El funcionario se quejó de que algunos de los patrocinadores occidentales de Kiev carecían de sentido de urgencia a pesar de que el Ejército ucraniano estaba seriamente superado en armas en Donbás.Podoliak también se convirtió en el primer funcionario ucraniano en delinear el número total de cada tipo de armamento pesado que Kiev cree que necesitaría para alcanzar la paridad con las fuerzas rusas en el frente oriental: 1000 obuses, 300 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 500 tanques, 2000 vehículos blindados y 1.000 drones.Si bien Estados Unidos junto con el Reino Unido han suministrado material bélico ​​a Ucrania, está muy por debajo de las necesidades del Ejército ucraniano, dijo Podoliak.Según las estimaciones del funcionario, las fuerzas rusas disparan alrededor de 70.000 proyectiles diarios en Donbás, mientras que las tropas ucranianas pueden devolver 10 veces menos proyectiles.Podoliak continuó enfatizando que cualquier alto el fuego que pida concesiones territoriales por parte de Ucrania conduciría a una 'guerra permanente”, ya que Moscú invadiría aún más el territorio ucraniano en el futuro.El asesor de Zelenski sugirió que las élites de algunos países occidentales no estaban dispuestas a reconocer que sus intentos anteriores de establecer relaciones amistosas con Rusia estaban equivocados. Además de eso, a muchos de los líderes de Europa Occidental todavía les encantaría restablecer los lazos comerciales de antes de la guerra con Moscú y eran susceptibles a un lobby pro-Rusia, afirmó Podoliak.Hablando de un resultado del conflicto que Ucrania consideraría una victoria, el asistente de Zelenski dijo que Kiev tenía como objetivo "infligir varias derrotas militares a" las fuerzas rusas, lo que, a su vez, daría como resultado una "transformación del sistema político de Rusia", según Podoliak.Explicó que un período de agitación política en Rusia le daría a Ucrania la oportunidad de recuperar el control total sobre sus fronteras y sellar alianzas defensivas para evitar que el conflicto se reanude en el futuro.Sin embargo, para que todo esto se haga realidad, Kiev necesita muchas más armas pesadas de las que recibe actualmente de sus aliados occidentales, enfatizó Podoliak.

