"EEUU pierde posiciones en el mar Negro y necesita una escalada de las tensiones turco-griegas"

15.06.2022

Cem Gürdeniz, contralmirante retirado de la Armada turca, hablando sobre la amenaza de un enfrentamiento militar entre dos países pertenecientes a la OTAN, Turquía y Grecia, enfatizó que ambos países en el pasado se han encontrado repetidamente al borde de la guerra: “Hoy vemos que a nivel diplomático y político, la tensión en las relaciones entre los dos países se ha convertido en una crisis muy grave”, dijo.Según Gürdeniz, EEUU necesita hoy escalar las tensiones entre Turquía y Grecia. Para entenderlo, se debe tener en cuenta el alineamiento de fuerzas en las relaciones de la OTAN con Rusia y Turquía, así como la situación en Ucrania:El experto considera que Washington con tal política: “Necesita rodear y contener a Rusia, lo que intenta a través de Ucrania, pero hasta ahora el Frente Atlántico está perdiendo claramente, porque Rusia ha tomado el control total del mar de Azov y está fortaleciendo activamente sus posiciones en el Donbás. Estados Unidos quiere mantener completamente a Grecia bajo su influencia para que el desequilibrio que existe para ellos en el mar Negro no se extienda a la región del Egeo. Para ello, Washington necesita aumentar las tensiones entre Turquía y Grecia. Espero que esta provocación no se convierta en un conflicto armado turco-griego. Porque en este caso no habrá ganadores”, dijo.Por su parte, el politólogo, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Maltepe Hasan Unal, señaló que Turquía sigue con su política regional, sin sucumbir a las presiones de la UE e iniciadas por Grecia.En cuanto a un posible conflicto armado, el experto dijo: Como señaló Unal, si la situación se convierte en un conflicto armado, las relaciones “aliadas” entre Estados Unidos y Grecia también se verán cuestionadas. “La principal tarea de la OTAN desde el principio fue evitar una guerra mundial". Por tanto, los intereses de la Alianza se pusieron en primer lugar, y la prevención de enfrentamientos se llevó a cabo mediante un cierto apoyo a Grecia, su equilibrio político. Si no se mantienen los equilibrios alcanzados, esta vez la propia Alianza o Estados Unidos podrían provocar la guerra en la región.¿Será Estados Unidos capaz de entrar en un conflicto armado contra Turquía del lado de Grecia en el marco de la formación de un mundo multipolar emergente en el contexto de una ruptura en las relaciones con Rusia, los preparativos para una guerra con China por Taiwán y un aumento sin precedentes de un sentimiento antiestadounidense en todo el mundo?El escenario es poco creíble. Sin embargo, dado que es probable que Estados Unidos continúe cometiendo errores en política exterior, ya que no tiene igual en esto, tiene sentido reconocer que pueden ocurrir las situaciones más extrañas e inesperadas. Por lo tanto, debemos prepararnos para cualquier escenario”, concluyó Unal.

