EEUU no quiere trabar los fertilizantes rusos para evitar una crisis alimentaria

Las tensiones en Europa del Este han provocado la escasez de fertilizantes rusos en todo el mundo, algo que pone sobre la mesa una crisis alimentaria en el corto y mediano plazo, sobre todo en aquellos pa铆ses que no son autosuficientes en estos productos. Por ello, de forma muy discrecional, Estados Unidos ha invitado a empresas agr铆colas de varios partes del mundo a que establezcan relaciones con los productores de fertilizantes provenientes de Rusia. De acuerdo con informaci贸n de Bloomberg, el temor principal es que las sanciones econ贸micas contra los fertilizantes rusos provoquen un alza de precios en los alimentos a nivel internacional, desatando as铆 una crisis alimentaria. Tantos Estados Unidos como la Uni贸n Europea (UE) han aligerado sus sanciones en contra de la industria rusa de fertilizantes, ya que 茅sta es una de las proveedoras m谩s importantes en varias regiones agr铆colas del mundo. Sin embargo, algunas empresas han preferido no cerrar acuerdos con empresas de Rusia por temor a incumplir las medidas de Occidente. Otro miedo de las potencias occidentales es que se presente una ca铆da en los suministros de los productos del campo, lo cual podr铆a no s贸lo acelerar a煤n m谩s la presi贸n inflacionaria, sino que podr铆a haber una merma importante en los stocks de alimentos. La Administraci贸n de Joe Biden sabe que una crisis alimentaria s贸lo complicar铆a la fr谩gil condici贸n econ贸mica de Estados Unidos y por eso ha iniciado pl谩ticas con compa帽铆as y transportistas agr铆colas para que no tengan temor en llegar a acuerdos con Rusia en materia de fertilizantes, seg煤n reporta Bloomberg.Las negociaciones encabezadas por Washington se est谩n llevando a cabo, tambi茅n, con el apoyo de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU), instituci贸n que ya ha advertido las consecuencias que podr铆a acarrear el bloqueo a los fertilizantes rusos. Aunque los paquetes de sanciones de Occidente en contra del Gobierno de Vlad铆mir Putin contin煤an, existe una presi贸n considerable por "limitar los da帽os colaterales a una econom铆a mundial que depende en gran medida del suministro de materias primas de Rusia, desde el gas natural y el petr贸leo, hasta los fertilizantes y los granos", indica el medio estadounidense.

